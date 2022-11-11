COP27峰會拚減碳 僅28國提2030新目標 中美歐都沒交

美國眾議院議長裴洛西在美國期中選舉後，隨即趕往埃及出席COP27。（路透）

國際智庫「氣候行動追蹤組織」（Climate Action Tracker）今日發表最新報告，今年全球只有28國繳交新的2030年減碳 目標，計算後的減碳成效與去年相比毫無進展。至於正在埃及召開的COP27氣候峰會 ，美國總統拜登預定11日到場，被中國點名妨礙美中合作的美國眾議院議長裴洛西 ，則於今天現身。

去年格拉斯哥COP26上，各國繳交國家自定貢獻（NDC），訂出2030年減碳目標。當時氣候行動追蹤組織統計後，就發現各國野心不足，因此去年峰會要求各國強化目標，並在COP27召開前重新繳交。

氣候行動追蹤組織今日在COP27發表最新盤點報告，指出全球至今只有28國繳交新的2030年減碳目標。報告顯示，地球仍將在本世紀末升溫2.4°C；如果只考量實際推行的政策，升溫還可能達到2.7°C。

新氣候組織（NewClimate Institute）專家莫伊修（Mia Moisio）指出，G20成員國中只有澳洲確實增強減碳目標，2030年將減碳43%，「前三大排放國中國、美國和歐盟都還沒繳交新的目標。」

組織學者霍恩（Niklas Höhne）表示，按目前各國的減碳路徑，2030年全球碳排放會是達成1.5°C目標理想值的兩倍。

此外，今年俄烏戰爭爆發後，俄國以「斷供天然氣」反擊歐洲各國制裁，許多國家為補足能源缺口而宣布擴建天然氣，與全球減少化石燃料的行動背道而馳。氣候分析組織（Climate Analytics）執行長海爾（Bill Hare）表示，這些新增的天然氣計畫將導致全球在2050年增加10%碳排。

聯合國秘書長古特瑞斯9日在氣候峰會發表演說時，發生幕僚拿錯講稿給他的插曲。（美聯社）

在COP27場上則是插曲不斷，先是9日聯合國秘書長古特瑞斯發表演說時，幕僚居然拿錯講稿給他，所幸他念了一句就發現不對，全場爆出笑聲，緩解峰會的嚴肅感。古特瑞斯解釋，當天稍後預定會見全球青年代表，討論氣候變遷，這份講稿是那時要用的。

接著在10日，裴洛西現身氣候峰會現場。她先於美國館參加一場美國太空總署舉辦的分享會，接著在十多名維安人員簇擁下離開，預料將與多國政要會面，共商氣候議題。

美國氣候特使柯瑞昨表示，美中原訂在COP27登場前舉行一場「重要談判會議」；但裴洛西8月初訪台後，美中外交關係急凍，氣候峰會「會前會」因此取消。柯瑞在彭博資訊的會外活動上說：「我們原本準備在夏姆錫克展開重要談判會議，但裴洛西訪台之行確實打斷了談判」。