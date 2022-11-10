COP27現場直擊／減碳野心毫無進展 能源危機又成絆腳石

新氣候組織學者霍恩（Niklas Höhne）表示，按目前各國的減碳路徑，2030年全球碳排放會是達成1.5°C目標理想值的兩倍。（記者蘇彥誠／攝影）

國際智庫「氣候行動追蹤組織」（Climate Action Tracker）今（10）日發表最新報告，今年全球只有28國繳交新的2030年減碳 目標，計算後的減碳成效與去年相比毫無進展；此外，今年能源危機導致多國擴建天然氣 ，又成為拖慢減碳進度的絆腳石。

「兩倍太多了，這是很大的差距。」新氣候組織（NewClimate Institute）學者霍恩（Niklas Höhne）表示，按目前各國的減碳路徑，2030年全球碳排放會是達成1.5°C目標理想值的兩倍。

霍恩認為：「世界各國應該在氣候行動上進入緊急狀態，就像現在因應能源危機一樣。」

去年格拉斯哥COP26上，各國繳交國家自定貢獻（NDC），訂出2030年減碳目標。當時氣候行動追蹤組織統計後，就發現各國野心不足，即便各國順利達標也將導致全球升溫2.4°C，不符合《巴黎協定》設下的1.5°C目標。因此去年峰會要求各國強化目標，並在COP27召開前重新繳交。

氣候行動追蹤組織今日在COP27發表最新盤點報告，指出全球至今只有28國繳交新的2030年減碳目標。報告顯示，地球仍將在本世紀末升溫2.4°C；如果只考量實際推行的政策，升溫還可能達到2.7°C。

新氣候組織（NewClimate Institute）專家莫伊修（Mia Moisio）指出，G20成員國中只有澳洲確實增強減碳目標，2030年將減碳43%，「前三大排放國中國、美國和歐盟都還沒繳交新的目標。」

而台灣2030年減碳目標還停留在2015年設下的20%，環保署日前透露今年底前將提出新目標。

不只減碳野心零進展，俄烏戰爭帶來的能源危機更阻礙了全球達成《巴黎協定》升溫目標。

今年俄烏戰爭爆發後，歐盟等國對俄羅斯 發動經濟制裁，俄羅斯便以「斷供天然氣」反擊，造成多國出現能源危機。許多國家為補足能源缺口而宣布擴建天然氣，與全球減少化石燃料的行動背道而馳。

氣候分析組織（Climate Analytics）執行長海爾（Bill Hare）表示，這些新增的天然氣計畫將導致全球在2050年增加10%碳排。

海爾認為，各國為了解決能源危機而拖延在氣候議題上的行動，目前即將或可能擴建的天然氣產量，遠遠超過實際需求；此外，這些擴建計畫需要時間，根本無法解決短期能源需求，提升能源效率才是正確解方。