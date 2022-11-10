貧窮限制想像 蘇富比轉售的這款包 50萬美元還買不到
50萬美元可以買什麼？對某些富豪來說 ，連買個包包都不夠。國際知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）在私人洽購通路提供的一款稀有的愛馬仕（Hermès）凱莉包，售價就超過50萬美元。
彭博資訊報導，這款今年製作的白色喜馬拉雅鱷魚皮25公分凱莉包，附18K白金配件及鑲有258顆鑽石的鎖扣，成交價料將超越今年稍早售出的28公分凱莉包，根據蘇富比代表，後者透過私人洽購以51.3萬美元的價格賣出。
此次銷售將成為彰顯頂級手提包強勁需求的最新跡象，拜愛馬仕限量生產所賜，這些精品包款在轉售市場上的價格，已漲到比商店售價還高。
蘇富比巴黎私人洽購主管Aurelie Vassy說，這款凱莉包轉售價格之所以高於28公分包款，是因為較小的手提包往往是國際買家的首選。蘇富比拒絕透露這款手提包的確切標價。
根據蘇富比3月發布的文章，愛馬仕的喜馬拉雅手提包在2010年爆紅，當時設計師Jean-Paul Gaultier的一款珍珠母貝白色款柏金包在時裝台上亮相，令人聯想高山雪景的優美設計而一舉成名。
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