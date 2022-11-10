氣候抗議人士又出招 「黏」安迪沃荷名作

抗議氣候變遷的運動人士在澳洲國家藝廊內，把膠水塗在手上，再把手黏在安迪‧沃荷名作「金寶湯罐頭」的透明防護層上。(視頻截圖)

抗議氣候變遷的運動人士再次出招，這回他們在澳洲 國家藝廊內把膠水塗在手上，再把手黏在安迪‧沃荷名作「金寶湯罐頭」的透明防護層上。

澳洲廣播公司ABC報導，澳洲國家藝廊證實，今天早上確實有這起抗議事件，他們已把抗議人士的手從安迪‧沃荷（Andy Warhol）名作「金寶湯罐頭」（Campbell's Soup Cans）上移開。

澳洲國家藝廊表示，這兩名抗議人士在「金寶湯罐頭」的防護層上塗鴉，不過塗鴉痕跡已清除，作品沒有受損。澳洲國家藝廊在聲明中說：「在國內外都發生類似的情況後，澳洲國家藝廊也發生了一起抗議事件。」

「我們正與澳洲聯邦警署合作，評估此事帶來的損失，未來將在適當時機發表聲明。」

英國衛報報導，環保團體「停止補貼化石燃料」（Stop Fossil Fuel Subsidies）今天在聲明中承認犯案，並說他們希望澳洲政府停止支持石油 、天然氣與煤炭產業。

澳洲首都特區警方發言人表示，他們今早接獲通報，有一起兩人涉入的案件，目前沒有人被逮捕，但希望目擊議會三角區可疑活動的人，與澳洲首都特區警方聯繫。

在這次安迪‧沃荷的作品遭損壞之前，近期有一連串知名藝術品被破壞。

今年5月，一名男子前往法國巴黎的羅浮宮，把蛋糕抹在於那裡展出的名畫「蒙娜麗莎」上，因此遭到逮捕，並被送進精神病院。

今年10月，有另兩名抗議人士在墨爾本遭逮，因為他們到國立維多利亞美術館 ，把自己黏在一幅裱框的畢卡索（Pablo Picasso）畫作上。

同月稍晚，「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士在倫敦國家美術館，用番茄湯潑灑梵谷的作品「向日葵」（Sunflowers）。