我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

氣候抗議人士又出招 「黏」安迪沃荷名作

編譯中心╱綜合9日電
抗議氣候變遷的運動人士在澳洲國家藝廊內，把膠水塗在手上，再把手黏在安迪‧沃荷名作「金寶湯罐頭」的透明防護層上。(視頻截圖)
抗議氣候變遷的運動人士在澳洲國家藝廊內，把膠水塗在手上，再把手黏在安迪‧沃荷名作「金寶湯罐頭」的透明防護層上。(視頻截圖)

抗議氣候變遷的運動人士再次出招，這回他們在澳洲國家藝廊內把膠水塗在手上，再把手黏在安迪‧沃荷名作「金寶湯罐頭」的透明防護層上。

澳洲廣播公司ABC報導，澳洲國家藝廊證實，今天早上確實有這起抗議事件，他們已把抗議人士的手從安迪‧沃荷（Andy Warhol）名作「金寶湯罐頭」（Campbell's Soup Cans）上移開。

澳洲國家藝廊表示，這兩名抗議人士在「金寶湯罐頭」的防護層上塗鴉，不過塗鴉痕跡已清除，作品沒有受損。澳洲國家藝廊在聲明中說：「在國內外都發生類似的情況後，澳洲國家藝廊也發生了一起抗議事件。」

「我們正與澳洲聯邦警署合作，評估此事帶來的損失，未來將在適當時機發表聲明。」

英國衛報報導，環保團體「停止補貼化石燃料」（Stop Fossil Fuel Subsidies）今天在聲明中承認犯案，並說他們希望澳洲政府停止支持石油、天然氣與煤炭產業。

澳洲首都特區警方發言人表示，他們今早接獲通報，有一起兩人涉入的案件，目前沒有人被逮捕，但希望目擊議會三角區可疑活動的人，與澳洲首都特區警方聯繫。

在這次安迪‧沃荷的作品遭損壞之前，近期有一連串知名藝術品被破壞。

今年5月，一名男子前往法國巴黎的羅浮宮，把蛋糕抹在於那裡展出的名畫「蒙娜麗莎」上，因此遭到逮捕，並被送進精神病院。

今年10月，有另兩名抗議人士在墨爾本遭逮，因為他們到國立維多利亞美術館，把自己黏在一幅裱框的畢卡索（Pablo Picasso）畫作上。

同月稍晚，「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士在倫敦國家美術館，用番茄湯潑灑梵谷的作品「向日葵」（Sunflowers）。

澳洲 石油 美術館

上一則

被雷打中？14個月連中2次頭彩 加拿大老翁大樂：怎麼又來一次

下一則

「祕密政治壓力」FIFA前主席：卡達辦世足賽是錯誤

延伸閱讀

新州男涉性剝削兒童 最早由國安部、澳洲警調發現

新州男涉性剝削兒童 最早由國安部、澳洲警調發現
澳飼主特殊留念 把過世愛犬變「地毯」

澳飼主特殊留念 把過世愛犬變「地毯」
澳部署B-52 胡錫進：當「超級關島」是想找揍？

澳部署B-52 胡錫進：當「超級關島」是想找揍？
5獅子逃出澳洲知名動物園展區 工作人員收指示躲避難處

5獅子逃出澳洲知名動物園展區 工作人員收指示躲避難處

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替