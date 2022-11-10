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氣候峰會紅海直擊 埃及珊瑚礁陷白化危機

記者蘇彥誠、林雍琁、周妤靜／綜合9日電
埃及紅海沿岸底下擁有獨特的珊瑚礁群，每年吸引大批潛水客，但極端氣候與過多觀光客已影響珊瑚生態。(記者林雍璇／攝影)
埃及紅海沿岸底下擁有獨特的珊瑚礁群，每年吸引大批潛水客，但極端氣候與過多觀光客已影響珊瑚生態。(記者林雍璇／攝影)

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）正於埃及召開，會場所在的夏姆錫克位於紅海沿岸、西奈半島南端，近年周圍出現珊瑚白化；本屆峰會在此舉辦，與會者將目睹埃及最迫切的環境危機之一。

紅海擁有獨特的珊瑚礁群，每年吸引大批潛水客。據埃及官方統計，紅海的觀光產值占全埃及65%，珊瑚白化不只衝擊生態，也是埃及觀光業的重大威脅。

不只因極端氣候，過度觀光與捕撈也是紅海沿岸珊瑚危機的重要原因。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）曾發布報告指出，當全球升溫達1.5℃(34.7℉)，估計將有七成至九成珊瑚礁消失；升溫達2℃(35.6℉)，幾乎所有珊瑚礁將消失。

身為本屆聯合國氣候峰會主辦國，針對珊瑚危機，埃及環境部今年9月宣布一項珊瑚復育計畫，在埃及胡爾加達建立數十個珊瑚苗圃，透過珊瑚碎片化、移植等無性生殖方式，讓珊瑚在苗圃保護下生長；埃及政府將在峰會期間展示成果。

埃及環保團體胡爾加達環境保育協會（HEPCA）卻質疑此計畫，認為有性繁殖才是有效的珊瑚復育。

蘇伊士大學海洋生物學者哈納夫指出，紅海地區每年約有高達900萬次潛水活動，廣布在200多個地點，有些潛水點人數超過建議人數的10到40倍，危害珊瑚礁結構。埃及環境部應將整個海岸線的珊瑚礁列為保護區，目前僅一半受到保護，建議控管潛水客和漁民的活動，減少人類干擾及海洋汙染。

此外，全球青年就業率陷入瓶頸，尤其是「封城世代」。國際勞工組織（ILO）青年就業政策專家史崔雅（Elina Scheja）指出，「氣候變遷、疫情是兩大關鍵因素，而發展綠色經濟是突破青年就業問題的解方。」

ILO聯合歐盟，首次在COP27設立「公正轉型館」，探討綠色經濟轉型期間，如何創造新的工作機會，並減少高碳排、轉型不易的產業所要面對的風險。史崔雅說，2022年，全球失業青年估計有7300萬人，相較疫情前多了600萬人，她稱他們為「封城世代」。

史崔雅指出，綠色經濟是活絡就業市場的機會；永續能源、廢棄物管理，或與減緩暖化、氣候調適有關的工作機會是否增加，取決於各國政府對淨零碳排的積極程度。

就業 觀光 聯合國

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