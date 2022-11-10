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助烏克蘭度過2023年 歐盟擬援180億歐元

編譯中心／綜合9日電
歐盟提議援助180億歐元，幫助烏克蘭度過2023年；圖為位在布魯塞爾的歐盟總部。（取材自臉書）
歐盟提議援助180億歐元，幫助烏克蘭度過2023年；圖為位在布魯塞爾的歐盟總部。（取材自臉書）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）9日公布一項180億歐元（約180億美元）經濟援助計畫，旨在協助烏克蘭度過2023年。

中央社引述法新社報導，這項計畫將以為期35年貸款的形式，每月提供基輔15億歐元，利息由歐盟支付，援助面對俄羅斯侵略的烏克蘭政府。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：「烏克蘭持續遭到俄羅斯攻擊、重要基礎設施被破壞，急需我們提供這項新的政務方案。」「我們的財務援助必須穩定、結構化且可以預測。」

這項貸款方案仍需得到歐盟成員國批准，一些成員國對於為烏克蘭不斷增加的債務承擔責任感到懷疑，但歐盟執委會希望於明年1月支付第一筆款項。

歐盟今年已向烏克蘭提供42億歐元的總體金融援助，且計畫本月底前再支付25億歐元。

不過國際貨幣基金組織（IMF）估計，基輔既要維持政府服務，又要抵抗俄羅斯入侵，明年每個月將需要30億至40億歐元。

布魯塞爾希望華盛頓和其他主要國際捐助者的貢獻也能像歐盟這樣，使烏克蘭獲得的支援達到所需要的水平。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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