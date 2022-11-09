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COP27現場／ILO：封城世代不堪氣候變遷 淨零也救經濟

記者周妤靜／夏姆錫克即時報導
ILO專家史崔雅在COP27周邊會議分享公正轉型的政策建議。（記者周妤靜／攝影）
ILO專家史崔雅在COP27周邊會議分享公正轉型的政策建議。（記者周妤靜／攝影）

全球青年就業率陷入瓶頸，「國際勞工組織」（ILO）青年就業政策專家史崔雅（Elina Scheja）指出，「氣候變遷、疫情是兩大關鍵因素，而發展綠色經濟是突破青年就業問題的解方。」

ILO聯合歐盟，首次在聯合國第27屆氣候峰會（COP27）設立「公正轉型館」，探討綠色經濟轉型期間，如何創造新的工作機會，並減少高碳排、轉型不易的產業所要面對的風險。

願景工程基金會記者在埃及時間8日傍晚，參與ILO於「公正轉型館」舉辦的「為青年投資綠色轉型的未來」（Investing in transforming futures for young people）會議，出席講者包括千里達、喀麥隆、孟加拉等從事綠色工作的年輕工作者。會議現場坐滿不同膚色的青年聽眾，顯示年輕世代對綠色職涯的關注。

史崔雅在會議中分享，2022年，全球失業青年估計有7300萬人，相較疫情前多了600萬人。她表示，根據ILO今年出版的報告，15到24歲的青年未就學、就業的比率很高，「而且還在上升」，她稱他們為「封城世代」（lockdown generation）。

史崔雅指出，綠色經濟是活絡就業市場的機會；永續能源、廢棄物管理，或與減緩暖化、氣候調適有關的工作機會是否增加，取決於各國政府對淨零碳排的積極程度。

來自非洲喀麥隆的講者齊瓜（Hubert Stephy Tchuigua）分享，他在非洲村落發起資源回收、二次運用農業廢棄物之外，也與村民共同研究沼氣發電。非洲仍有許多地區要傾全家族之力燒柴煮飯，齊瓜積極推動綠色能源，除了提升當地人的生活品質，也為創造更優質的就業機會。

環保倡議組織「地球日網絡」（Earth Day Network）孟加拉經理柯沙克（Zuhair Ahmed Kowshik）也是出席講者之一，他接受願景工程記者訪問表示，「年輕人需要投入綠色經濟的技能和教育，但這是課堂上學不到的。」他認為，綠色經濟轉型過程，需要更多實用性課程、推廣相關職業教育。

史崔雅強調，氣候政策應與勞動政策綜合研擬，才能兼顧勞工的技術提升與在職訓練，創造更好的就業市場。她與聽眾分享一項研究報告：政府投資儲能、節能系統等永續產業，能為年輕人創造數百萬個新的工作機會、為「封城世代」解封。此外，當淨零碳排的努力有了成果，「經濟就不會因極端氣候而停擺。」

ILO專家史崔雅與青年討論綠色工作的發展性。（記者周妤靜／攝影）
ILO專家史崔雅與青年討論綠色工作的發展性。（記者周妤靜／攝影）

就業 疫情 投資

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