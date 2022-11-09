我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

法國前紅衣主教 承認35年前性侵14歲少女

編譯中心╱綜合8日電
法國一名前任紅衣主教坦承在35年前性侵過一名14歲的未成年少女，並同時宣布自己退出所有宗教職責。(美聯社)
法國一名前任紅衣主教坦承在35年前性侵過一名14歲的未成年少女，並同時宣布自己退出所有宗教職責。(美聯社)

法國最高級別的司鐸級前紅衣主教李卡德（Jean-Pierre Ricard），近日坦承在35年前性侵過一位年僅14歲的少女，並同時宣布自己退出所有宗教職責。此外，天主教教會高層機構昨天宣布，11名前任或現職法國主教被控性暴力，包括1位自白在30多年前侵犯未成年少女的樞機主教。

衛報報導，這名現年78歲的前紅衣主教，他曾擔任法國西南部波爾多的大主教一直到2019年才退休

李卡德7日發表一份書面聲明稱「35年前，當我還是一名牧師時，曾對一名14歲的年輕女孩做出應受譴責的行為，我的行為不可避免地給這個人造成嚴重而持續的影響」，他表示自己已經與受害者交談並請求原諒，但並未具體說明是在何時。

李卡德也通過聲明稱「請求所有被我傷害過的人的寬恕」，李卡德更強調自己已決定「不再保持沉默」。

另據報導，法國主教團主席博福爾（Moulins-Beaufort）表示，聽到現年李卡爾這樣公開自白，主教團「大為震驚」。他說，所有被控者都將面臨起訴或教會處分，

報導指出，在針對法國司法及教會調查的各種案件中，包括李卡德一共11名主教或前主教被指控涉及性虐待。

法國主教們正在法國西南部的露德（Lourdes）舉行秋季會議，預定針對神職人員遭到的性犯罪指控，討論改善溝通和透明度的方法。

一個獨立委員會去年發布的研究估計，過去70多年來法國共有33萬名兒童受到牧師或其他與教會有關的人物的性侵害，其中包括21.6萬人是被牧師和其他神職人員傷害、其餘人則是被相關機構人物傷害。這份報告還描述教會官員的「系統性掩蓋」，並敦促法國天主教會尊重法治。

性侵 退休

上一則

日本駙馬小室圭考上律師 紐約法律界高薪搶人

下一則

烏恢復與俄談判？ 澤倫斯基提5大條件

延伸閱讀

公開承認 法國前紅衣主教坦言：35年前曾性侵14歲少女

公開承認 法國前紅衣主教坦言：35年前曾性侵14歲少女
南京大學淫師遭實名舉報 性侵女學生 威脅「別裝清純」

南京大學淫師遭實名舉報 性侵女學生 威脅「別裝清純」
賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？
專訪諾貝爾經濟學獎得主卡德：美國會出現經濟衰退

專訪諾貝爾經濟學獎得主卡德：美國會出現經濟衰退

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席