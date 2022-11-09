法國前紅衣主教 承認35年前性侵14歲少女

法國一名前任紅衣主教坦承在35年前性侵過一名14歲的未成年少女，並同時宣布自己退出所有宗教職責。(美聯社)

法國最高級別的司鐸級前紅衣主教李卡德（Jean-Pierre Ricard），近日坦承在35年前性侵 過一位年僅14歲的少女，並同時宣布自己退出所有宗教職責。此外，天主教教會高層機構昨天宣布，11名前任或現職法國主教被控性暴力，包括1位自白在30多年前侵犯未成年少女的樞機主教。

衛報報導，這名現年78歲的前紅衣主教，他曾擔任法國西南部波爾多的大主教一直到2019年才退休 。

李卡德7日發表一份書面聲明稱「35年前，當我還是一名牧師時，曾對一名14歲的年輕女孩做出應受譴責的行為，我的行為不可避免地給這個人造成嚴重而持續的影響」，他表示自己已經與受害者交談並請求原諒，但並未具體說明是在何時。

李卡德也通過聲明稱「請求所有被我傷害過的人的寬恕」，李卡德更強調自己已決定「不再保持沉默」。

另據報導，法國主教團主席博福爾（Moulins-Beaufort）表示，聽到現年李卡爾這樣公開自白，主教團「大為震驚」。他說，所有被控者都將面臨起訴或教會處分，

報導指出，在針對法國司法及教會調查的各種案件中，包括李卡德一共11名主教或前主教被指控涉及性虐待。

法國主教們正在法國西南部的露德（Lourdes）舉行秋季會議，預定針對神職人員遭到的性犯罪指控，討論改善溝通和透明度的方法。

一個獨立委員會去年發布的研究估計，過去70多年來法國共有33萬名兒童受到牧師或其他與教會有關的人物的性侵害，其中包括21.6萬人是被牧師和其他神職人員傷害、其餘人則是被相關機構人物傷害。這份報告還描述教會官員的「系統性掩蓋」，並敦促法國天主教會尊重法治。