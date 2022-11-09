我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

美中競合影響全球減碳 尼泊爾青年控：富國應付代價

記者林奐成、周妤靜、編譯陳韋廷／綜合8日電
歐洲今年夏天面臨500多年來最嚴重乾旱；圖為萊茵河水位快速下降。（Getty Images）
歐洲今年夏天面臨500多年來最嚴重乾旱；圖為萊茵河水位快速下降。（Getty Images）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正在埃及舉行，美中兩大國如何競爭與合作，成外界關注重點。專家說，美中兩大國占去年全球約四成碳排放，「這兩國如果放棄協商，對減碳的期程會有影響」。另一方面，「損失和損害青年聯盟」認為，開發中國家不是氣候危機的加害者，而是受害者，呼籲富國應付出代價。

此外，聯合國7日則公布一項投入31億美元，打造全球氣候預警系統的5年計畫。聯合國秘書長古特瑞斯說，平均每人不到50美分，就能及早抵禦日益極端和危險的天氣。世界氣象組織秘書長塔拉斯則說，該系統能拯救生命，並減少30%的傷害。

今年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台引發北京不滿，宣布暫停與美國八項合作，包括氣候變化商談，令外界擔心全球兩大碳排放國的關係生變，恐影響全球減碳腳步。今年美國照例派出氣候特使凱瑞，北京也循慣例派出氣候變化事務特使解振華，將是美中談判兩大主角。

參與峰會的行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫受訪說，氣候談判仰賴美中這種大型協商集團合作，「如果美中不合作，對（聯合國）內部或外部的減碳進程會有很大影響」。

長期關注氣候峰會的台大風險社會與政策研究中心主任周桂田說，中國在氣候談判舞台不會缺席，因氣候議題牽涉到大量資金與技術的投資，「更牽涉一帶一路戰略，北京不會放棄這個角色」。

聯合國8日公布「氣候行動融資」報告，指出欲阻止暖化並應對其影響，開發中國家2030年前每年需要1.4兆投資。「氣候行動融資」報告指出，富國、投資人與多邊開發銀行應投入1兆美元，剩餘約1.4兆則來自開發中國家的公共和私人來源。報告負責人之一、經濟學家史登說：「富國應認識到，投資新興市場和開發中國家的氣候行動，符合他們重要的自身利益，且考量到他們現在和過去的高碳排帶來的嚴重影響，這也是正義問題。」

「我們活在被冰川融水淹沒的恐懼中。」24歲尼泊爾青年什雷雅（Shreya KC）是「損失和損害青年聯盟」倡議組成員，什雷雅說，一項研究指出，全球10%最富有的人口，製造全球近50%的碳排放量，而五成最貧窮的人口，只排放7%的碳排。

此外，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」昨天表示，歐洲今年10月創下有紀錄以來最高溫紀錄，比參照期間1991至2000年還要高出將近2℃(35.6℉)。

正在舉辦聯合國第27屆氣候峰會的埃及，今年遭受糧食危機與氣候災變的雙重打擊。(記...
正在舉辦聯合國第27屆氣候峰會的埃及，今年遭受糧食危機與氣候災變的雙重打擊。(記者林奐成╱攝影)

聯合國 減碳 投資

上一則

烏恢復與俄談判？ 澤倫斯基提5大條件

下一則

美國期中選舉開票 北韓再射飛彈蹭熱度

延伸閱讀

COP27／中國氣候特使解振華 大談甲烷減排

COP27／中國氣候特使解振華 大談甲烷減排
COP27現場直擊／中美氣候合作因台破局 兩國談判添變數

COP27現場直擊／中美氣候合作因台破局 兩國談判添變數
IMF總裁示警 通膨將逼近高峰

IMF總裁示警 通膨將逼近高峰
非聯合國氣候公約締約國 台灣以NGO名義參加COP27

非聯合國氣候公約締約國 台灣以NGO名義參加COP27

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席