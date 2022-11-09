美中競合影響全球減碳 尼泊爾青年控：富國應付代價

歐洲今年夏天面臨500多年來最嚴重乾旱；圖為萊茵河水位快速下降。（Getty Images）

聯合國 第27屆氣候峰會（COP27）正在埃及舉行，美中兩大國如何競爭與合作，成外界關注重點。專家說，美中兩大國占去年全球約四成碳排放，「這兩國如果放棄協商，對減碳 的期程會有影響」。另一方面，「損失和損害青年聯盟」認為，開發中國家不是氣候危機的加害者，而是受害者，呼籲富國應付出代價。

此外，聯合國7日則公布一項投入31億美元，打造全球氣候預警系統的5年計畫。聯合國秘書長古特瑞斯說，平均每人不到50美分，就能及早抵禦日益極端和危險的天氣。世界氣象組織秘書長塔拉斯則說，該系統能拯救生命，並減少30%的傷害。

今年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台引發北京不滿，宣布暫停與美國八項合作，包括氣候變化商談，令外界擔心全球兩大碳排放國的關係生變，恐影響全球減碳腳步。今年美國照例派出氣候特使凱瑞，北京也循慣例派出氣候變化事務特使解振華，將是美中談判兩大主角。

參與峰會的行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫受訪說，氣候談判仰賴美中這種大型協商集團合作，「如果美中不合作，對（聯合國）內部或外部的減碳進程會有很大影響」。

長期關注氣候峰會的台大風險社會與政策研究中心主任周桂田說，中國在氣候談判舞台不會缺席，因氣候議題牽涉到大量資金與技術的投資 ，「更牽涉一帶一路戰略，北京不會放棄這個角色」。

聯合國8日公布「氣候行動融資」報告，指出欲阻止暖化並應對其影響，開發中國家2030年前每年需要1.4兆投資。「氣候行動融資」報告指出，富國、投資人與多邊開發銀行應投入1兆美元，剩餘約1.4兆則來自開發中國家的公共和私人來源。報告負責人之一、經濟學家史登說：「富國應認識到，投資新興市場和開發中國家的氣候行動，符合他們重要的自身利益，且考量到他們現在和過去的高碳排帶來的嚴重影響，這也是正義問題。」

「我們活在被冰川融水淹沒的恐懼中。」24歲尼泊爾青年什雷雅（Shreya KC）是「損失和損害青年聯盟」倡議組成員，什雷雅說，一項研究指出，全球10%最富有的人口，製造全球近50%的碳排放量，而五成最貧窮的人口，只排放7%的碳排。