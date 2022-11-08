COP27現場直擊／生在失去的時代 尼泊爾青年索氣候賠償

什雷雅表示，今天尼泊爾在最前線經歷氣候災害，明天可能是任何一個國家，氣候緊急狀態不分國界。（記者周妤靜／攝影）

24歲的什雷雅（Shreya KC）在尼泊爾長大，她的家鄉索盧昆布（Solukhumbu）位於聖母峰山腳下。「我們活在被冰川融水淹沒的恐懼中。」什雷雅表示，暖化、暴雨 等極端氣候，威脅當地的生計、生物多樣性和傳統文化，「我們生在失去的時代，必須有專門的金融機制彌補我們的損失。」

什雷雅說的金融機制，是1991年由太平洋海島國家共同提出的「損失與損害」（loss and damage）氣候賠償，用以應對海平面上升、國土遭淹沒的危機。然而，此機制長期受阻於美國和歐盟等已開發國家，一直到今年第27屆聯合國氣候高峰會（COP27）才首次被列入議程。

什雷雅是「損失和損害青年聯盟」（Loss and Damage Youth Coalition）倡議組成員，一個橫跨南北半球40個國家、由青年組成的全球聯盟。她以非政府組織觀察員的身份出席COP27，期待損失與損害的機制能在本屆氣候峰會 取得進展。什雷雅表示，來自脆弱國家的青年要向已開發國家的領導人施壓，實現氣候正義。

根據「世界人口評論」（World Population Review）的統計，尼泊爾的二氧化碳排放量只占全球0.05%。開發中國家不是氣候危機的加害者，什雷雅說，一項研究指出，全球10%最富有的人口，製造了全球近一半的碳排放量，而50％最貧窮的人口，只排放了7％的碳排；與北半球的奢侈相比，大部分南半球國家的碳排放是為了生存。

不過，最貧窮、缺乏基礎建設的國家卻在第一線承擔氣候災難，因此發展停滯，甚至要舉債重建村落。什雷雅說，尼泊爾人倚靠豐富自然資源維生，但旅遊業、農業的產值都在天災衝擊下大幅減少。

「當家庭收入減少，尼泊爾男性會喝更多酒，家暴 案件更多。」什雷雅說，尼泊爾的女性地位低，在飲用水越來越缺乏的情況下，必須在陡峭山丘上跋涉五小時才能帶回飲用水，「她們攜帶超乎負荷的水量，很多女人的子宮因此脫垂。」