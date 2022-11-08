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COP27現場直擊／中美氣候合作因台破局 兩國談判添變數

記者林奐成／夏姆錫克即時報導
聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正在埃及舉行。（記者林奐成／攝影）
聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正在埃及舉行。（記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正在埃及舉行，美國總統拜登將在11日造訪，中美兩大國如何競爭與合作是外界關注重點。正參與峰會的台灣行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，接受本報訪問表示，中美關係生變應不會衝擊全球淨零趨勢，但是氣候談判仰賴美中這種大型協商集團的合作，「如果中美不合作，對（聯合國）內部或外部的減碳進程會有很大影響」。

記者現場觀察，今年美國照例派出氣候特使凱瑞（John Kerry）出席談判，中國也循慣例派出氣候變化事務特使解振華，兩人地位對等，將是中美之間談判的兩大主角，兩人去年在場邊「咬耳朵」有趣畫面，肯定在今年再次上演。

此外，中國在非洲擁有地緣政治優勢，解振華下周將出席一場周邊會議，主題討論「中國與非洲在再生能源轉型上的合作」，與衣索比亞及坦桑尼亞等國官員共商再生能源發展，在會場展現中國對非洲中國的影響力。

去年英國氣候峰會，中美發表聯合宣言，推動兩國在氣候變遷的合作，為減碳注入強心針。然而，今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京不滿，宣布暫停與美國8項合作，包括氣候變化商談，令外界擔心全球兩大碳排放國的關係生變，恐影響全球減碳腳步。

今年COP在埃及舉辦，熟悉國際政治的林子倫分析，中國應會「顧及埃及面子」，不會在氣候議題上與美國撕破臉。另一方面，美國也瞭解不可能靠一己之力而取得所有國家的減碳承諾，應會與中國合作。

他強調：「在淨零議題上，美國仍希望與中國合作，因為中國是最大排放國，如果沒有中國的合作，全球碳排量仍會上升。」

長期關注氣候峰會的台大風險社會與政策研究中心主任周桂田表示，中美兩大國佔去全球約4成碳排放，「這兩國如果放棄協商，對減碳的期程會有影響」。但他認為，中國在氣候談判舞台不會缺席，因為氣候議題牽涉到大量資金與技術的投資，「更牽涉一帶一路戰略，中國不會放棄這個腳色」。

周桂田指出，中共20大落幕後，領導人習近平政權穩固，中國這次仍會介入氣候談判，在大會做出發言。另外，歐洲、美國與日本等國都已慢慢建立淨零成果，因此他認為中國會有減碳壓力，「若減碳沒進展，很難扮演大國腳色；你要告訴別人，你對全世界是負責任的」。

台灣行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。（記者林奐成／攝影）
台灣行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。（記者林奐成／攝影）

減碳 氣候峰會 聯合國

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