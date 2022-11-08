西班牙米其林餐廳被闖 132瓶「高級紅酒」失竊 損失19萬元

西班牙馬德里一間米其林2星餐廳上月被竊賊闖入，並偷走132瓶、價值達17.2萬英鎊的葡萄酒。(歐新社)

西班牙馬德里一間米其林2星餐廳上月被竊賊闖入，並偷走132瓶、價值達17.2萬英鎊（約19萬美元）的葡萄酒。

每日郵報報導，這間餐廳名為「Coque」，擔任侍酒師及共同經營者桑多瓦爾（Rafael Sandoval）透露餐廳隔壁的藥局 上個月才剛停業，而蒙面竊賊通過在藥局的牆上打洞來闖入行竊。

桑多瓦爾告訴西班牙媒體「這是一起精準度相當高的盜竊案，我們的警報系統讓他們必須迅速採取行動」，所幸有捕捉到3名兇手的影像，只見他們蒙著臉、帶著東歐口音。桑多瓦爾還提到「竊賊可能對Conque的營業細節相當熟悉，一直到營業幾天後才發現有紅酒失竊」。

據悉，Coque內部除了有超過2.3萬瓶紅酒收藏外，還有一間名為「La Sacristia」的特殊空間，那裡存放不同年份的「唐培里儂」（Dom Perignon）酒。作為體驗的一部分，餐廳客人有時會被帶到酒窖，至於3名竊賊在共計3萬多瓶紅酒收藏中「特別挑出年份最好的紅酒」，可見其目標相當明確。

Coque由桑多瓦爾及其2名兄弟共同經營，針對這次損失他表示「我不知道保險 是否會承擔這些（紅酒），但絕對無法涵蓋情感方面的損失，這裡的收藏有屬於我祖父、代代相傳下來的紅酒」。