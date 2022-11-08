1歲就被生母鎖在房間 德8歲女孩獲釋「連走路都困難」

衛報報導，德國西部有一名女孩在不到1歲的時候就被母親和祖父母「鎖在房間裡」，導致她身體發育不良，就連爬樓梯都做不到，整起事件直到今年才曝光。(Getty Images)

衛報報導，德國 西部有一名女孩在不到1歲的時候就被母親和祖父母「鎖在房間裡」，導致她身體發育不良，就連爬樓梯都做不到，整起事件直到今年才曝光。

這名現年8歲的女孩被德國媒體稱做「瑪麗亞」（Maria）。據了解，過去7年半瑪麗亞幾乎都被鎖在其祖父母位於德國科隆東部家中的一個房間內。

檢察官 格羅薩斯（Patrick Baron von Grotthuss）向當地報紙「SauerlandKurier」透露「她不可能對外面的世界有太多了解」，市政當局也在一份聲明中指出「瑪麗亞9月23日獲釋後經由醫生檢查並未發現任何虐待或營養不良的跡象」。

報導指出，檢查期間瑪麗亞說自己從未見過森林、草地、也從未坐過車，同時雖然能夠說話和走路，但格羅薩斯表示瑪麗亞「幾乎不能自己爬樓梯或在不平坦的地面上行走」。至於瑪麗亞母親和祖父母把她「藏起來」的原因仍不清楚，更拒絕在警方訊問期間給出答案。

據悉，瑪麗亞的父親在她出生時已經與其生母分居，受訪時更表示瑪麗亞6個月大時，自己在汽車擋風玻璃上發現一張紙條，瑪麗亞的生母在上面寫著自己打算帶孩子搬到義大利 ，結果瑪麗亞的生父2015年9月向青年福利部門報告他多次在科隆東部見到這對母女，當局找到瑪麗亞外祖父母詢問時卻得到「居住在義大利」的答案，一直到今年7月當地政府才再次調查瑪麗亞的下落，隨著親屬告訴調查人員「她（瑪麗亞生母）從未在義大利生活過」，警方之後才在祖父母家中找到她。

目前檢察官辦公室正針對未成年人的非法監禁和虐待等罪名進行調查，而瑪麗亞的生母可能面臨最高10年的監禁。