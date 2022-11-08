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韓梨泰院156人慘死 警察署長拖時間「附近散步」遭偵辦

記者梅衍儂／即時報導
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。(路透)
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。(路透)

南韓上月29日發生梨泰院踩踏事故，造成至少156人死亡、173人輕重傷，事發至今，社會輿論對警方事故發生之初的消極作為持續延燒撻伐，昨（7）龍山警察署署長李林宰、踩踏事故發生當晚首爾警察廳負責情況管理的值班總警柳美珍、龍山消防署署長崔成范、龍山區廳長朴熙英等共6人，因涉嫌公務過失致死傷罪被立案調查。

事故中不幸喪生的韓星李智漢的母親日前領取兒子遺物時，就在媒體鏡頭前指控警方起初不重視踩踏事件，才會造成如此嚴重的傷亡。而韓媒報導，根據特殊調查部透露，警方確實有怠忽職守的嫌疑，包括龍山警察署署長李林宰涉嫌玩忽職守和業務過失致人死亡，警方表示事故發生後，李林宰雖然準確掌握了當時的情況，卻沒有採取及時、適當的應對措施，也沒有報告上級。

悲劇前的梨泰院 讀者在踩踏事件發生前一個半小時，拍攝梨泰院現場人潮洶湧的景況，也...
悲劇前的梨泰院 讀者在踩踏事件發生前一個半小時，拍攝梨泰院現場人潮洶湧的景況，也可以清楚看到斜坡上擠滿了人。(本報系讀者提供)

更離譜的是，李林宰在事故發生當晚10點就到事發地附近，步行距離約10分鐘，但他藉口路上太塞，不肯下來走路，硬是在公務車上待著，直到晚上11點5分才到達梨泰院派出所，延誤的這一個小時中，梨泰院心臟驟停的患者不斷增加；不僅如此，根據韓聯社報導，李林宰還被控偽造文書，他寫的報告中稱自己在10點20分左右就抵達梨泰院現場。

此外，事故發生後，有人銷毀了警方內部關於「節假日梨泰院人員聚集可能發生事故」的警告文件；特別調查本部相關人士表示，除了上傳到警察信息管理系統的報告書，相關人員還從保管相關文件的負責人元電腦中刪除報告。

龍山消防署署長崔成范也因涉嫌業務過失致人死傷而被警方立案調查，特殊調查本部相關人士表示，經過對事故現場的救助情況以及報警電話處理情況等的調查，認為崔成范在處置過程中存在業務過失嫌疑，所以將其作為嫌疑人立案調查。

為釐清責任歸屬，特殊調查本部正在對611件物證、6521個通話記錄等電子物證以及2部手機等超過7000件物證進行分析，並對事故發生地附近57個監控攝像頭拍攝的78段錄影、目擊者提供的22段相關錄影等在內的共計157段錄影進行第一輪分析。

梨泰院 警察 手機

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