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世衛：歐洲1.5萬人死於今年高溫　西班牙、德國最慘

編譯中心／綜合7日電
世界衛生組織（WHO）指出，歐洲於今年6到8月出現有紀錄以來最炎熱的3個月，今年熱浪更導致至少1萬5000人死亡，其中最嚴重的是西班牙和德國。（Getty Images）
世界衛生組織（WHO）指出，歐洲於今年6到8月出現有紀錄以來最炎熱的3個月，今年熱浪更導致至少1萬5000人死亡，其中最嚴重的是西班牙和德國。（Getty Images）

世界衛生組織（WHO）今天表示，截至目前為止，歐洲至少有1萬5000人死於2022年的高溫炎熱天氣，其中西班牙和德國是受影響最嚴重的國家。

中央社引述法新社報導，世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）透過聲明表示：「根據迄今為止提交的各國數據，估計至少有1萬5000人死於2022年的高溫。」「在夏季的3個月期間，衛生當局通報西班牙有近4000人喪命、葡萄牙逾1000人、英國逾3200人，德國約有4500人死亡。」

他還表示，隨著更多國家通報因高溫造成的超額死亡，這項估算數據預計還會增加。今年6月至8月期間是有記錄以來歐洲最炎熱的3個月，異常高溫導致歐洲大陸出現中世紀以來最嚴重的乾旱。

正在埃及舉行的COP27峰會，則首度同意將富裕國家是否應為受全球暖化影響、而災損大增的窮國提供補償的議題，列入議程。這是自1990代初期氣候峰會開始舉行以來，該議題首度納入討論議程。此前，工業化國家屢次拒絕討論這項議題，擔心遭較貧窮國家要求補償數以億計的金額。

COP27主席蘇克里（Sameh Shoukry）表示，目標在不晚於2024年前做出決議。

美國也推動一項計畫，希望全球最大型企業提供資金，協助開發中國家減少化石燃料使用，並在COP27峰會上提出。

根據這個擬議中的轉型計畫，地區政府或國家機構可透過減少燃煤電廠、增加再生能源的方式，來減少電力產業的碳排並取得碳信用。這些碳信用會由獨立的認證機構認證，接著企業能夠購買這些碳信用來抵銷自身的碳排放。

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