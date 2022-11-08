政府拒付撫養費 文在寅擬放棄飼養「金正恩贈犬」

韓國前總統文在寅（右）7日宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。圖為2018年文在寅與妻子金正淑抱著北韓贈送豐山犬生出的小狗。（路透）

南韓 前總統文在寅 今天宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後，當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。據悉，南韓現任政府長達半年未支付每月250萬韓元（約1787美元）的飼養費，因此文在寅提議將豐山犬歸還國家扶養。

路透報導，金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅2隻豐山犬，其中母犬名為哥米（Gomi），公犬名為松江（Song Kang），文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗，之後牠們並生下道恩（Down）。今年5月文在寅卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養。

由於牠們是高峰會談的禮物，因此法律上被認定為總統府檔案館的國有財產，飼料等費用由國家預算 支付。文在寅辦公室表示，在與檔案館和內政部協商後，他被委託為狗狗的看護人，這是一項史無前例的決定。

南韓前總統文在寅被爆不滿政府未給予每月250萬韓元的扶養費，不想養北韓領導人金正恩所贈的豐山犬了。（取材自臉書）

檔案館和內政部曾嘗試推動一項法律修正案「五味與松江委託協議」，協議訂有每月250萬韓元的預算，包含飼料、醫療費及委託扶養費。但文在寅辦公室表示，因為受到來自現任總統尹錫悅政府「不明原因的反對」，這項努力最終宣告失敗。

尹錫悅辦公室否認阻礙相關計畫。據報導，尹錫悅政府的公共行政安全部、法制部質疑，「這是自願扶養，為何還需要預算支持」、「委託費恐引發爭議」等，因此長達6個月未支付。公共行政安全部表示，文在寅5日反映想將豐山犬歸還給政府。

相關消息一出，有國會議員批評索取飼養費是「無恥行為」，部分南韓網友也怒批，「可憐的狗被徹底利用和棄養」、「全還給原主人金正恩」等。

對此，文在寅辦公室今在臉書發表聲明，他說，過去考量與豐山犬情誼、總統檔案館沒有人力物力扶養，豐山犬才交由文在寅照顧；但如今感覺總統府對於照料豐田犬態度很消極，且豐山犬近期住院，儘管很不捨，但覺得送回去會得更好照料。