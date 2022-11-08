我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

政府拒付撫養費 文在寅擬放棄飼養「金正恩贈犬」

編譯中心／綜合7日電
韓國前總統文在寅（右）7日宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。圖為2018年文在寅與妻子金正淑抱著北韓贈送豐山犬生出的小狗。（路透）
韓國前總統文在寅（右）7日宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。圖為2018年文在寅與妻子金正淑抱著北韓贈送豐山犬生出的小狗。（路透）

南韓前總統文在寅今天宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後，當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。據悉，南韓現任政府長達半年未支付每月250萬韓元（約1787美元）的飼養費，因此文在寅提議將豐山犬歸還國家扶養。

路透報導，金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅2隻豐山犬，其中母犬名為哥米（Gomi），公犬名為松江（Song Kang），文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗，之後牠們並生下道恩（Down）。今年5月文在寅卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養。

由於牠們是高峰會談的禮物，因此法律上被認定為總統府檔案館的國有財產，飼料等費用由國家預算支付。文在寅辦公室表示，在與檔案館和內政部協商後，他被委託為狗狗的看護人，這是一項史無前例的決定。

南韓前總統文在寅被爆不滿政府未給予每月250萬韓元的扶養費，不想養北韓領導人金正...
南韓前總統文在寅被爆不滿政府未給予每月250萬韓元的扶養費，不想養北韓領導人金正恩所贈的豐山犬了。（取材自臉書）

檔案館和內政部曾嘗試推動一項法律修正案「五味與松江委託協議」，協議訂有每月250萬韓元的預算，包含飼料、醫療費及委託扶養費。但文在寅辦公室表示，因為受到來自現任總統尹錫悅政府「不明原因的反對」，這項努力最終宣告失敗。

尹錫悅辦公室否認阻礙相關計畫。據報導，尹錫悅政府的公共行政安全部、法制部質疑，「這是自願扶養，為何還需要預算支持」、「委託費恐引發爭議」等，因此長達6個月未支付。公共行政安全部表示，文在寅5日反映想將豐山犬歸還給政府。

相關消息一出，有國會議員批評索取飼養費是「無恥行為」，部分南韓網友也怒批，「可憐的狗被徹底利用和棄養」、「全還給原主人金正恩」等。

對此，文在寅辦公室今在臉書發表聲明，他說，過去考量與豐山犬情誼、總統檔案館沒有人力物力扶養，豐山犬才交由文在寅照顧；但如今感覺總統府對於照料豐田犬態度很消極，且豐山犬近期住院，儘管很不捨，但覺得送回去會得更好照料。

文在寅 預算 南韓

上一則

韓梨泰院156人慘死 警察署長拖時間「附近散步」遭偵辦

下一則

1歲就被生母鎖在房間 德8歲女孩獲釋「連走路都困難」

延伸閱讀

北韓再向日本海射2枚飛彈 美：若核試將終結金正恩政權

北韓再向日本海射2枚飛彈 美：若核試將終結金正恩政權
平壤雪糕廠落成 金正恩指示：當成國家重點項目

平壤雪糕廠落成 金正恩指示：當成國家重點項目
中共20大／習近平3連任 普亭、金正恩迅速祝賀

中共20大／習近平3連任 普亭、金正恩迅速祝賀
金正恩摸臉關愛 黨校生僵住 官媒捧「慈父元帥」

金正恩摸臉關愛 黨校生僵住 官媒捧「慈父元帥」

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
南韓梨泰院29日驚傳推擠意外，已釀154人死亡。如今更有多名網友爆料，事發當時周遭酒吧無視眾人求救，甚至指示警衛將試圖爬欄杆逃生的民眾推落。圖為現場遺留下來的萬聖節物品。(路透)

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

2022-10-31 23:03
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤