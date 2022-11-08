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COP27峰會場邊 法嗆美中：應擔責支付氣候援助金

記者林奐成、編譯羅方妤／綜合報導
馬克宏施壓碳排大國 聯合國氣候變遷峰會在埃及夏姆錫克登場，法國總統馬克宏（中）7日到場準備和與會各國領袖合影。（歐新社）
馬克宏施壓碳排大國 聯合國氣候變遷峰會在埃及夏姆錫克登場，法國總統馬克宏（中）7日到場準備和與會各國領袖合影。（歐新社）

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）正在埃及舉行，各國領袖陸續進入COP27峰會會場，獨缺美國與中國領導人。聯合國秘書長古特瑞斯等人發出氣候警告，美國前副總統高爾的發言引發最多掌聲；他高聲批評，在氣候變遷議題上，全球領導人有「信用問題」，努力始終不足，並呼籲摒棄化石燃料。

埃及時間昨中午領導人峰會開始，近百國領袖7日起將齊聚埃及氣候峰會。英國首相蘇納克、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏等歐洲領袖都將出席，中國國家主席習近平只派代表與會，美國總統拜登則因國內期中選舉，要到11日才會抵達。

面對減碳壓力，已開發國家必須資助已受地球升溫影響的發展中國家。

馬克宏7日直接點名美國、中國和其他非歐洲富裕國家，敦促他們負起責任，支付經合理分配後應承擔的氣候援助資金。馬克宏在COP27場邊向法國和非洲氣候倡議人士表示：「我們需要美國和中國增加對減排的努力和財政援助。歐洲人在付錢，我們是唯一有付錢的。我們必須對其他非歐洲富裕國家施壓，你要承擔自己那份責任。」

英國首相蘇納克原不參加會談但改變心意出席，將敦促各國「進一步並更快」擺脫化石燃料。英國外交大臣柯維立7日宣布將投資超過1億英鎊（約1.14億美元）支援發展中國家應對氣候變遷影響。

另外，古特瑞斯致詞時表示，人類正處於求生存的戰鬥中，但正走向失敗，由於全球溫室氣體排放持續增加，溫度持續上升，「我們腳踩著加速器，行駛在通往氣候地獄的道路」。

古特瑞斯指出，氣候變遷造成的災難「規模完全不同」，且今日許多衝突都與日益嚴重的氣候亂局有關。他說，氣候危機是「我們這個世紀核心挑戰」，人類必須在合作與滅亡之間做出選擇，更提醒各談判國：「如果沒達成氣候團結協定，那就將是集體自殺協定」。

高爾則提到巴基斯坦洪患、中國的熱浪與暴雨，顯示氣候變遷加劇，但全球持續挖取化石燃料，無疑是自掘死路。他指出，全球不適合人居的地區將越來越多，本世紀將有10億難民跨國求生，人類要能存活的關鍵是支持再生能源發展，「任何新的化石燃料計畫，都是令人無法接受的」。

氣候資金 誰多出誰少出。（製表╱陳曉慈）
氣候資金 誰多出誰少出。（製表╱陳曉慈）

氣候變遷 馬克宏 英國

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