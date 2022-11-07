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杜魯多示警：中國正與加拿大民主玩侵略遊戲

中央社／渥太華7日綜合外電
加拿大總理杜魯多。（美聯社）
加拿大總理杜魯多。（美聯社）

加拿大媒體近日報導國內選舉遭外國干預，總理杜魯多（Justin Trudeau）今天警告，中國正在與加拿大的民主和制度玩「侵略遊戲」。

加拿大「環球新聞」（Global News）報導，中國政府在近期一次選舉中，資助了候選人的「地下網絡」。數天前，加拿大有關當局也開始調查中國在多倫多地區開設的非法「警局」。

法新社報導，杜魯多對媒體說：「我們已採取重大措施，讓選舉程序和系統更加完善，我們也將持續投入對抗選舉干預的行動，反對外國干預我們的民主和制度。」

他說：「遺憾的是，我們看到全球一些國家、代表國家行動的人，不管是中國還是其他，都持續在和我們的制度和民主玩侵略遊戲。」

環球新聞引述不具名消息來源報導，情報官員告訴杜魯多政府，中國正試圖影響或破壞加拿大的民主程序。

報導指稱北京當局透過一名安大略省（Ontario）的議員及其他管道，將資金匯給至少11名聯邦選舉候選人，以及擔任他們競選團隊成員的中國特工。

報導也提到，北京試圖把特工安插到國會議員辦公室，以便左右政策。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）上月表示，警方正針對「涉及所謂『警局』的犯罪活動」相關報導展開調查。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）揭露，中國警方利用這類在海外開設的警局從事一些活動，逼迫中國人返回中國受審。

中國則否認從事非法活動，聲稱這些地點只是在向旅居海外的中國人提供更新駕照等服務。

加拿大 杜魯多 北京

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