坦尚尼亞客機墜湖 至少19死 漁民英勇救人獲獎金

東非國家坦尚尼亞一架載有43人的廉航客機6日墜落非洲最大湖泊維多利亞湖，造成至少19人死亡，在第一時間加入救援工作的一名當地漁民也講述了當時如何試圖拯救受困駕駛艙內的飛行員，以及自己差點在救援時喪命的過程。(影片截圖)

東非國家坦尚尼亞一架載有43人的廉航客機6日墜落非洲最大湖泊維多利亞湖，造成至少19人死亡，在第一時間加入救援工作的一名當地漁民也講述當時如何試圖拯救受困駕駛艙內的飛行員，以及自己差點在救援時喪命的過程。

BBC報導，當地漁民傑克森（Majaliwa Jackson）已被正式宣布為救援英雄，獲得100萬坦尚尼亞先令（約430美元）和一份在消防和救援隊工作的職缺。

傑克森躺在病床上對BBC說，當他看到客機從錯誤的方向接近並墜入湖中時，他感到很恐慌。他與三名漁民一起趕到現場，並用划槳把客機後門敲開，幫助坐在客機尾端的乘客逃難。

傑克森表示，接著他走到客機前面並潛入水中，隔著駕駛窗與其中一名飛行員透過手勢溝通，「他指示我打破窗戶，我從水裡出來後，詢問已經抵達現場的機場 保全，問他們有沒有工具可以打破窗戶」。

傑克森說，「他們給了我一把斧頭，但我被一個帶著大聲公的人攔住，說他們已經和飛行員溝通過，駕駛艙內沒有進水」。

傑克森被攔下後與飛行員揮手示意，但飛行員隨後表示他仍想脫逃。「駕駛指示我有個緊急逃生門，我游回來，拿一根繩子綁在門上，我們試圖用船去拉，結果繩子斷了後打在我臉上，我被打昏了，接下來我只知道我人在醫院。」

該架客機墜機 共造成19人喪命，兩名駕駛員都已確認身亡。機上43人中有24人倖存。坦尚尼亞總理馬賈利瓦（Kassim Majaliwa）表示，政府將承擔葬禮費用，並將著手調查確定墜機原因。