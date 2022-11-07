普亭將缺席G20峰會？印尼總統佐科威：有「強烈感受」

印尼總統佐科威表示有「強烈預感」俄羅斯總統普亭將不會出席下周在峇里島舉行的G20領導人峰會，這也是自俄烏開戰以來世界最大經濟體的首次會議。（歐新社）

印尼 總統佐科威（Joko Widodo）表示有「強烈感受」俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）將不會出席下周在峇里島舉行的G20領導人峰會，這也是自俄烏開戰以來世界最大經濟體的首次會議。

金融時報報導，在俄羅斯與西方大國之間在烏克蘭議題上的局勢加劇之際，有關普亭是否出席的猜測數周來一直存在。假設普亭出席，這將是自2月入侵開始以來他與美國總統拜登（Joe Biden）和其他北約領導人的第一次會面。

印尼總統佐科威接受採訪時表示2日與普亭就G20峰會進行交談，並認為「俄羅斯領導人不會出席」。普亭的發言人7日稍早告訴記者「克里姆林宮將決定普亭是否出席」。

佐科威強調仍歡迎俄羅斯參加G20峰會，並表示印尼希望促進國際對話以應對國際緊張局勢，他還對地緣政治緊張局勢給峰會蒙上陰影表示失望，稱「G20峰會並非旨在成為一個政治論壇，而是有關經濟和發展」。印尼打算將糧食和能源安全視為下周峰會討論的中心，這2個議題由於普亭的入侵而受到全球關注。

此外，佐科威還邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）作為嘉賓出席峰會，但對方3日表示「如果普亭出席，我將不會出席」。