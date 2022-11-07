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北京分化歐盟 歐官員籲停止獨自與中對話

中央社／巴黎7日專電
歐盟內部市場執行委員布勒東。（路透）
歐盟內部市場執行委員布勒東。（路透）

德國總理蕭茲4日訪中，引起熱議與質疑。歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）昨天接受法媒專訪表示，不該忘記中國如何分化歐盟，需重新平衡歐中關係，各國應停止各自私下與北京對話。

去年12月就任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日首度出訪中國，會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來及中共20大落幕後首位訪問中國的西方領導人，受高度矚目。

許多人批評蕭茲拒絕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同訪中提議，選在北京剛結束20大敏感時間點出訪的行為，不僅為中國提供大內宣機會，也造成歐洲的分裂形象。分析家稱德國為「獨狼」，更有人質疑蕭茲造訪有助於中國對歐盟的「分而治之」手段。

歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東昨天接受法國解放報（La Libération）專訪，提醒德國：「只有歐洲持續團結應對，才能在國際上擁有影響力」。

布勒東表示，「沒有人可以忘記中國在COVID危機期間用盡一切辦法分化歐盟」，歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）2019年就將中國稱作「體制對手」。布勒東指出，歐盟已通過一系列法案，包括互惠要求、外國投資審查等，目的在終結歐盟對中國某種層面的天真，並保護內部市場。

「我在職位上不斷解釋，儘管中國仍是重要的貿易夥伴，但我們的關係應該被放在特殊的地緣政治架構下，而且歐盟國應該彼此協調，因為顯然若有一個環節掉鍊，整個歐洲市場都可能出問題」。

蕭茲出訪北京前，同意中國航運巨頭中國遠洋運輸集團（Cosco）入股漢堡港，引發質疑。中遠原本想購入35%股份並獲得控股權，但由於聯合政府中兩個政黨的反對，蕭茲最後批准收購24.9%的股權，低於25%股權須獲內閣批准的門檻。

布勒東在專訪中強調，不希望看到中國再次取得歐洲關鍵基礎建設。「無論如何，一定要注意只能讓中國獲得少數股份，就像最後漢堡港一樣」。

布勒東認為，若蕭茲答應和馬克宏一起出訪，便能帶來歐洲國家團結協調的形象，「我們應該透過建立權力平衡，來重新調整與中國的關係」，並強調中國顯然需要歐盟這個比美國大1.5倍的市場。

「中國經濟成長已經萎縮，若再失去歐洲，將會讓他們損失3到4%的國內生產毛額…我們不能再自己私下跟中國對話，要團結才有力量」。

外界批評德國的歐盟中國政策已簡化到只剩維持與中國的經濟紐帶。「電訊報」（Le Telegramme）社論6日評論：「（蕭茲）透過選擇自己出訪，帶去了分裂歐洲的惱人訊息，尤其還是在嚴重動盪的國際脈絡下...他或許還很高興為自己國家從最大客戶中國那拿到了幾份合約。」

歐盟 蕭茲 德國

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