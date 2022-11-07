我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚選情告急 拜登、柯林頓站台 批李修頓「恐慌製造者」

孟昭文、劉醇逸站台 瑞嘉盼創菲裔參政歷史

COP27現場直擊／領導人峰會 UN秘書長憂：駛向氣候地獄

記者林奐成／夏姆錫克即時報導
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領袖陸續進入會場出席高峰會。（記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領袖陸續進入會場出席高峰會。（記者林奐成／攝影）

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領袖陸續進入會場出席高峰會，獨缺兩大強國美國與中國領導人。本報記者進入談判主場館直擊最新情況，聯合國秘書長古特瑞斯等人發出氣候警告，美國前副總統高爾（Al Gore）引發最多掌聲。他高聲批評，在氣候變遷議題上，全球領導人有「信用問題」，努力始終不足，並呼籲摒棄化石燃料。

埃及時間中午12時左右，領導人峰會開始，聯合國秘書長古特瑞斯致詞表示，我們正處於求生存的戰鬥中，但我們正走向失敗，由於全球溫室氣體排放持續增加，溫度持續上升，「我們腳踩著加速器，行駛在通往氣候地獄的公路」。

古特瑞斯指出，烏俄戰爭、非洲薩赫爾的軍事衝突和其他地方的動亂與暴力，都為世界帶來災難，但氣候變遷造成的災難「規模完全不同」。他更提到近年熱門氣候名詞「漂綠」（greenwashing），指出今日世界的任何迫切危機，都不能作為「漂綠」或氣候行動倒退的藉口，且今日許多衝突都與日益嚴重的氣候亂局有關。

他說，氣候危機是「我們這個世紀的核心挑戰」，人類必須在合作與滅亡之間做出選擇，更提醒各談判國：「如果沒達成氣候團結協定，那就將是集體自殺協定」。

高爾提到巴基斯坦洪患、中國的熱浪與暴雨，顯示氣候變遷加劇，但全球持續挖取化石燃料，無疑是自掘死路。他指出，全球不適合人居的地區將越來越多，本世紀將有10億難民跨國求生，人類要能存活的關鍵是支持再生能源發展，「任何新的化石燃料計畫，都是令人無法接受的」。

他也批評，已開發國家意圖奪取非洲的天然氣資源，是一種「化石燃料的殖民主義」。相對地，他認為非洲可以成為再生能源的超級強權，畢竟非洲擁有全球40%的綠能潛能，且綠能將在兩年內成為全球最便宜能源。

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領...
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領袖陸續進入會場出席高峰會。（記者林奐成／攝影）

氣候變遷 聯合國 綠能

上一則

攔截還不夠 烏駐英大使曝最大問題：俄將無人機放白俄

延伸閱讀

坦尚尼亞客機墜非洲最大維多利亞湖 增至19死

坦尚尼亞客機墜非洲最大維多利亞湖 增至19死
COP27召開 主席國埃及：世界氣候行動分水嶺時刻

COP27召開 主席國埃及：世界氣候行動分水嶺時刻
聯合國氣候峰會登場 主辦國埃及拚面子也拚裡子

聯合國氣候峰會登場 主辦國埃及拚面子也拚裡子
影／坦尚尼亞客機墜非洲最大湖 機上53人已15人獲救

影／坦尚尼亞客機墜非洲最大湖 機上53人已15人獲救

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元
世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？