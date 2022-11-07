COP27現場直擊／領導人峰會 UN秘書長憂：駛向氣候地獄

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領袖陸續進入會場出席高峰會。（記者林奐成／攝影）

聯合國 氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）7日進入第2天議程，各國領袖陸續進入會場出席高峰會，獨缺兩大強國美國與中國領導人。本報記者進入談判主場館直擊最新情況，聯合國秘書長古特瑞斯等人發出氣候警告，美國前副總統高爾（Al Gore）引發最多掌聲。他高聲批評，在氣候變遷 議題上，全球領導人有「信用問題」，努力始終不足，並呼籲摒棄化石燃料。

埃及時間中午12時左右，領導人峰會開始，聯合國秘書長古特瑞斯致詞表示，我們正處於求生存的戰鬥中，但我們正走向失敗，由於全球溫室氣體排放持續增加，溫度持續上升，「我們腳踩著加速器，行駛在通往氣候地獄的公路」。

古特瑞斯指出，烏俄戰爭、非洲薩赫爾的軍事衝突和其他地方的動亂與暴力，都為世界帶來災難，但氣候變遷造成的災難「規模完全不同」。他更提到近年熱門氣候名詞「漂綠」（greenwashing），指出今日世界的任何迫切危機，都不能作為「漂綠」或氣候行動倒退的藉口，且今日許多衝突都與日益嚴重的氣候亂局有關。

他說，氣候危機是「我們這個世紀的核心挑戰」，人類必須在合作與滅亡之間做出選擇，更提醒各談判國：「如果沒達成氣候團結協定，那就將是集體自殺協定」。

高爾提到巴基斯坦洪患、中國的熱浪與暴雨，顯示氣候變遷加劇，但全球持續挖取化石燃料，無疑是自掘死路。他指出，全球不適合人居的地區將越來越多，本世紀將有10億難民跨國求生，人類要能存活的關鍵是支持再生能源發展，「任何新的化石燃料計畫，都是令人無法接受的」。