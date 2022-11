影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

美國ABC新聞報導,阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災,火勢大到在大樓形成一條「火線」,而世界最高建築哈里發塔就在附近。目前尚不清楚傷亡情況,但當美聯社一名記者抵達現場時,火勢已被撲滅。

杜拜警方和民防部門沒有立刻承認發生火災一事。建造這棟大樓的公司是受政府支持的伊瑪爾地產公司(Emaar Properties),該公司也沒有立即回應置評請求。

杜拜摩天大樓雲集,近年曾發生多起高樓火警,讓外界對當地建築材料安全性產生疑慮。

In #Dubai, a residential high-rise building is #burning in the Downton area.



Eyewitnesses write that the fire alarm did not work there. There is no information about the victims yet. #UAE pic.twitter.com/iYgvKnNt5F