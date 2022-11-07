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影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

編譯羅方妤／即時報導
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

美國ABC新聞報導，阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。目前尚不清楚傷亡情況，但當美聯社一名記者抵達現場時，火勢已被撲滅。

杜拜警方和民防部門沒有立刻承認發生火災一事。建造這棟大樓的公司是受政府支持的伊瑪爾地產公司（Emaar Properties），該公司也沒有立即回應置評請求。

杜拜摩天大樓雲集，近年曾發生多起高樓火警，讓外界對當地建築材料安全性產生疑慮。

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