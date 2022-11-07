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坦尚尼亞客機墜非洲最大維多利亞湖 增至19死

編譯中心／綜合6日電
坦尚尼亞一架載有數十名乘客的客機6日墜入維多利亞湖。（Getty Images）
坦尚尼亞一架載有數十名乘客的客機6日墜入維多利亞湖。（Getty Images）

坦尚尼亞6日發生空難，根據該國媒體Tanzania Business Insight報導，精密航空（Precision Air）一架客機當天早上試圖在布柯巴機場降落時，不慎墜入非洲最大的維多利亞湖。這架從首都三蘭港起飛的客機上載有49名乘客跟4名機組人員。這起空難的死亡人數已攀升至19人。

另據坦尚尼亞廣播公司（TBC）報導，這架客機在靠近湖邊的布柯巴機場降落時，「因為強風跟暴風雨，今早墜入維多利亞湖」。迄今已有26人獲救。當局已經派遣小艇，持續全力救援。

馬嘉里瓦（Kassim Majaliwa）抵達布科巴（Bukoba）機場後向人群表示：「所有坦尚尼亞人都跟你們一同哀悼在這場空難中喪命的19人。」這架客機原定從坦尚尼亞金融中心三蘭港（Dar es Salaam）飛往布科巴。

地方當局稍早指出，這架精密航空（Precision Air）客機編號為PW 494，機上載有43人，已有26人獲救並被送往布科巴市的醫院。

坦尚尼亞最大私人航空公司精密航空則透過聲明表示，這起空難有24人倖存。精密航空公司一名高層人員表示：「有2人在救援作業中受傷，他們被算成倖存者，但他們不是乘客。」

精密航空還提到，公司已經派遣救援人員和調查人員前往空難現場。

推特連結：https://twitter.com/ntvkenya/status/1589171854459166723?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1589171854459166723%7Ctwgr%5Ea872232e3039c6a875998a788a597846dae49e20%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ettoday.net%2Fnews%2F20221106%2F2374310.htm

坦尚尼亞客機墜入維多利亞湖 已造成19人喪命。(路透)
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