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英國新首相要頭疼了… 英護理師將首次大罷工爭加薪

編譯中心／綜合6日電
受到通貨膨脹影響，全英護士周六在倫敦遊行要求加薪。(美聯社)
受到通貨膨脹影響，全英護士周六在倫敦遊行要求加薪。(美聯社)

英國護理師工會5日投票決定發動全國大罷工，在英國經濟深陷危機之際，更添首相蘇納克（Rishi Sunak）挑戰。這將是英國護理師首次進行全國大罷工，料將在數周內展開。

中央社引述法新社報導，成員超過30萬人的護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）投票決定罷工，是該工會106年歷史以來最大的一次集體行動。

皇家護理學院秘書長柯藍（Pat Cullen）表示：「我們的罷工行動對病人和護理師來說都意義重大，我們已經得到他們的支持。」罷工料將在數週內展開，可能會在耶誕節前進行。

受到通貨膨脹影響，皇家護理學院要求實質加薪5%。

罷工確切行動尚待決定，但在病患現今等候醫療的時間已經破紀錄之際，護理師的罷工恐讓手術與門診等醫療服務更陷混亂。

從郵局、司法體系到港務與電信，英國多項產業數以萬計員工今夏以來陸續發起罷工。

皇家護理學院表示，去年英國有2萬5000名護理人員撤銷「護理師和助產士理事會」（Nursing and Midwifery Council）註冊登記，護理人員空缺創下紀錄。

最近分析顯示，2010年以來，有經驗的護理師實質薪資下滑20%。皇家護理學院表示，英國政府是在「剝削」護理人員的善良和專業知識。

罷工 英國 皇家

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