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非聯合國氣候公約締約國 台灣以NGO名義參加COP27

記者蘇彥誠、周妤靜／夏姆錫克即時報導
第27屆聯合國氣候峰會（COP27）6日於埃及夏姆錫克登場，台灣雖非聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）197個締約國之一，仍將以NGO觀察員名義參與其中。（記者蘇彥誠／攝影）
第27屆聯合國氣候峰會（COP27）6日於埃及夏姆錫克登場，台灣雖非聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）197個締約國之一，仍將以NGO觀察員名義參與其中。（記者蘇彥誠／攝影）

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）於11月6日開幕，為期兩周，地點在埃及夏姆錫克（Sharm El Sheikh）。主辦單位估計全球約有3萬5千名與會者，包含各國領袖、談判代表及公民團體等，台灣也有不少參與者。台灣並非聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）197個締約國之一，歷年來以「NGO觀察員」名義參與氣候峰會。

今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中兩國暫停氣候變遷商談，台灣意外成為今年外媒討論COP27時，常提及的國家。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，台灣出現在COP27國際輿論中，不能只是美中談判暫停的註腳，還要思考如何突圍。

趙家緯指出，台灣許多外交互動與氣候變遷相關，卻很少把經費援助與氣候基金、國際正談論的損失與損害（loss and damage，指氣候變遷下無法藉減緩或調適避免的衝擊）進一步結合。他表示，成立損失與損害基金是台灣可突圍的一個方式，「因為捐錢沒有人不想收」；如果藉此協助友邦島國，可能比起不斷強調台灣發展綠能的成果，更能獲得世界關注。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，聯合國氣候峰會較具包容性，設有各種NGO參與機制，與世界衛生組織（WHO）不同，因此台灣可以取得發聲空間。「台灣可以在（氣候危機）解方上有貢獻。」林子倫舉例，國際合作發展基金會協助邦交國因應氣候變遷有不少貢獻。

中央大學教授李河清認為，氣候調適不只是給錢，台灣有優秀的防災技術可援助友邦島國，也可協助馬紹爾群島等國家申請綠色氣候基金，「小島國家最脆弱、最需要協助，而且是我們的邦交國。」

李河清也舉例，台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯位於加勒比海，因連年乾旱導致農作產量銳減，國合會協助建置四座農業氣象站，透過氣候預警降低農損，而台灣派駐的技術人員也在當地成立示範農場，提升作物的耐旱能力。

參與多次氣候峰會，李河清認為台灣許多NGO在會場內舉辦周邊會議，與友邦國家一起談論多種議題，而青年團體、城市與企業也具有活力，對台灣參與全球氣候治理有實質意義。

環境正義基金會專案主任葉于瑄則認為，台灣不乏氣候相關的國際合作，例如在歐洲推動綠能專案，今年更成立「台馬（馬紹爾）氣候變遷調適應變基金」，但是專案缺乏整合，難以呈現台灣在國際社會扮演的角色；此外，這些專案與國內氣候、淨零相關政策結合度也低。

葉于瑄認為，政府在跨部會協調上可做得更好，並且在各部會建立氣候變遷相關知能，才能建立完整且一致性的論述，凸顯台灣在聯合國氣候峰會、全球氣候治理的角色。

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）於6日開幕，主辦單位預計有35,000名與會...
第27屆聯合國氣候峰會（COP27）於6日開幕，主辦單位預計有35,000名與會者。（記者蘇彥誠／攝影）

氣候變遷 氣候峰會 聯合國

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直擊氣候峰會登場 埃及急推減碳卻遭批「漂綠」

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