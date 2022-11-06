直擊氣候峰會登場 埃及急推減碳卻遭批「漂綠」

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27），6日在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）揭幕。（記者林奐成／攝影）

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27），6日在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）揭幕，來自全球逾百國代表陸續湧入。記者直擊觀察，埃及政府備妥百輛電動巴士、建設最大光電場，意圖展示綠能成果。然而，外界對於埃及主辦大會批評不斷，環團質疑埃及至今未提出「淨零碳排」的具體時間，減碳 努力「高度不足」，西方學者更猛攻人權問題，批評埃及試圖利用這次機會「漂綠」（Greenwashing ）。

參與籌備COP27的埃及工程師喬瑟夫在會場接受本報訪問時說，政府為了這次峰會，將路上所有公共運輸都改成電動化或天然氣，「將夏姆錫克打造成一個綠色區域」。但他也說，以私家車輛來說，「電動車 在埃及並不普及，政府正在製造國產的電動車，目前還沒上市，未來希望鼓勵民眾購買」。

埃及本土發展部長阿西茲上月宣布在夏姆錫克準備210輛低碳排巴士，載送COP27與會者往返會場，其中100輛為天然氣巴士，另外110輛則為電動巴士。

此外，跨國能源公司「TAQA電力」上月宣布夏姆錫克最大的光電場正式運轉測試。這座占地25萬平方公尺、裝置容量20 MW的光電場，電力可供應6000間旅館房間，該公司更喊出要將夏姆錫克打造為「埃及首座綠色城市」。

然而，埃及減碳似乎只是「臨時抱佛腳」，本報檢視「氣候觀察」（Climate Watch）統計，發現埃及1998年溫室氣體排放量為176百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），最新統計2018年則攀升至345百萬公噸，近20年增幅達96%，未見減少趨勢。

進一步檢視埃及今年7月提出的最新「國家自定貢獻」（NDC），當中並未列出國家的整體減排目標，以及達成「淨零碳排」的確切時間，遭到環團「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）評比為「高度不足夠」。

除了氣候議題外，獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）近日報導，夏姆錫克當地居民抱怨維安管制措施和便衣警察 增加，而一般民眾要從外地進入夏姆錫克也很困難，原因是政府在交通要道布置軍事檢查哨，對車輛乘客實施安檢。一名居住20年的民眾說：「城裡軍警數量多得讓人覺得置身戰區」。