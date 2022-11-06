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上周才炸教育部 極端分子索馬利亞首都自殺攻擊

編譯陳曉慈／即時報導
伊斯蘭武裝組織「青年黨」自殺炸彈客5日在索馬利亞首都莫加迪休一座新兵訓練營入口處引爆，造成至少5人身亡。圖為青年黨上月30日在索國教育部前引爆兩枚汽車炸彈，當時造成逾百平民身亡。（新華社）
伊斯蘭武裝組織「青年黨」自殺炸彈客5日在索馬利亞首都莫加迪休一座新兵訓練營入口處引爆，造成至少5人身亡。圖為青年黨上月30日在索國教育部前引爆兩枚汽車炸彈，當時造成逾百平民身亡。（新華社）

一名炸彈客5日在索馬利亞首都莫加迪休一座新兵訓練營入口處引爆自殺炸彈，造成至少5人身亡、11人輕重傷，伊斯蘭武裝組織「青年黨」（al-Shabab）事後承認犯案。該組織上月30日才在索國教育部前引爆兩枚汽車炸彈，造成116人身亡。

索馬利亞官方松納新聞社（SONNA）在推特上發布傷亡人數，索國當局則未對攻擊發表正式聲明。

一名索國軍官向法新社記者表示，炸彈客的目標是首都一座新兵訓練營，當時軍隊已盡力阻止炸彈客接近訓練營，最後炸彈客在入口處引爆，傷亡人員包含平民與新兵。目前軍方已經封鎖案發區域，當局已展開調查。

青年黨武裝分子信奉極端伊斯蘭教義，經常在索國首都與其他城市發動攻擊，欲推翻政府，成立新政權。2011年一支隸屬非洲聯盟的軍隊（African Union force）曾將青年黨逐出莫加迪休，不過許多索國鄉村地區如今仍在青年黨控制之下。今年5月總統總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）上台後，表示將對青年黨「全面開戰」，之後青年黨便發動多起攻擊。

當局4日表示，索國軍隊在中南部的軍事行動中已殲滅超過100位青年黨武裝分子。

青年黨10月30日在索國首都莫加迪休發動汽車炸彈攻擊，兩枚汽車炸彈被放置在教育部附近，爆炸造成逾百平民喪生。今年8月，青年黨劫持首都人來人往的哈亞特飯店（Hayat Hotel），與軍隊對峙長達30小時，期間對飯店投擲炸彈並掃射，造成21人喪生。

教育部 汽車 推特

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