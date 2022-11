影／坦尚尼亞客機墜非洲最大湖 機上53人已15人獲救

坦尚尼亞6日發生空難,根據該國媒體Tanzania Business Insight報導,精密航空(Precision Air)一架客機當天早上試圖在布柯巴機場 降落時,不慎墜入非洲最大的維多利亞湖。這架從首都三蘭港起飛的客機上載有49名乘客跟4名機組人員。

另據坦尚尼亞廣播公司(TBC)報導,這架客機在靠近湖邊的布柯巴機場降落時,「因為強風跟暴風雨,今早墜入維多利亞湖」。迄今已有15人獲救。當局已經派遣小艇,持續全力救援。

Tanzania's Precision Air plane crash lands into Lake Victoria as it attempted to land at Bukoba Airport.



Reports say the crash was occasioned by bad weather; rescue efforts of 49 passengers on board underway.



