北韓再射4彈 美出動B-1B震懾

美軍5日派出兩架B-1B轟炸機投入美韓聯合空中軍演。和B-1B伴飛的軍機包括美軍4架F-16與南韓4架F-35戰機。（美聯社）

北韓 5日向西海海域發射4枚短程彈道飛彈 ，最近4天內有3天發射彈道飛彈，今年以來，北韓已33次發射彈道飛彈，三次發射巡弋飛彈。美軍當天也出動可搭載核武的B-1B長程戰略轟炸機參與美韓軍演，這是2017年12月北韓完成第6次核試爆和洲際彈道飛彈發射後，B-1B再度亮相朝鮮半島，震懾北韓的意圖明顯。

日本「讀賣新聞」5日報導，北韓外務省發言人4日晚間發表聲明，批評美國企圖毀損北韓的主權與領土完整，北韓絕對不會坐視，將給予「超強力回應」。

北韓並未說明「超強力回應」的具體內容，但一般認為，「超強力回應」大概就是傳聞已久的第7次核試爆。

韓聯社報導，南韓 合同參謀本部研判，北韓近日發射的短程彈道飛彈（SRBM）飛行距離約130公里，高度約20公里，速度約5馬赫，南韓及美國的情報部門正在分析具體參數。

韓聯社指出，東林位於北韓接壤中國的邊境地區，距離中國丹東市約20公里，北韓從北部地區向西部海域發射彈道飛彈實屬罕見。

路透報導，南韓與美國自10月31日起舉行「警戒風暴」（Vigilant Storm）空中演習，為了因應北韓持續試射飛彈挑釁，美韓軍演延長至4日。

韓聯社導，這是自2017年來首度有B-1B戰略轟炸機投入美韓軍演。報導說，自10月下旬以來，美國有4架B-1B戰略轟炸機部署在關島。

南韓已要求美國加強部署「戰略資產」，包括航空母艦、核動力潛艦與B-1B等長程轟炸機。