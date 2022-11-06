6萬韓人悼悲劇 尹錫悅首道歉

大批群眾湧入首爾街頭，參加追悼與抗議晚會。（Getty Images）

南韓 首爾梨泰院 地區10月29日晚間發生推擠踩踏意外，造成156人死亡。約6萬南韓民眾在意外發生滿一周的11月5日晚間走上首爾街頭，人手一燭哀悼死傷者，同時譴責政府失職，抗議警方處置不當。

燭光聚會現場，許多民眾都指出「國家不可信任」，還有抗議者淚流滿面，高舉「尹錫悅下台」標語，要求南韓總統為此案負責。尹錫悅4日出席梨泰院死者慰靈法會時，首度就此意外公開道歉，並保證會盡全力做好善後工作，照顧遇難者家屬和傷者。

參加示威的民眾說：「都已經發生過世越號那麼悲慘的意外了，沒想到現在居然又發生這樣的慘劇，我非常憤怒。主其事者應該受到懲罰。」

也有民眾表示，來參加追悼活動時感到不安，因為看到龐大人潮，很擔心一周前的悲劇會重演。

近期陸續曝光的調查顯示，南韓警方嚴重失職。警方也坦承，對於如此大規模的人群聚集，並沒有足夠的安全規劃。

此外，南韓男團NCT127日前在印尼 舉辦演唱會，現場秩序混亂又擁擠，造成30多名觀眾昏倒，演唱會當場被迫中斷，幸好目前為止尚未傳出傷亡。

承辦方在官方發出道歉聲明，今（5）NCT127將在同一地點舉辦第二場公演，承辦方也承諾將加強醫療和安全措施，確保演出順利進行。