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立陶宛首次專題放映台灣紀錄片 時空背景橫跨近60年

中央社／台北5日電
立陶宛「亞洲藝術中心」3至9日舉辦台灣紀錄片放映活動、搭配立陶宛文字幕，這是台灣紀錄片首次在當地獲較完整介紹。導演洪淳修最新作品「金門留念」獲選為3日開幕片，他遠距與觀眾進行映後座談，雙方互動熱絡。（文化部駐英國代表處文化組提供）
立陶宛「亞洲藝術中心」3至9日舉辦台灣紀錄片放映活動、搭配立陶宛文字幕，這是台灣紀錄片首次在當地獲較完整介紹。導演洪淳修最新作品「金門留念」獲選為3日開幕片，他遠距與觀眾進行映後座談，雙方互動熱絡。（文化部駐英國代表處文化組提供）

立陶宛首都維爾紐斯的「亞洲藝術中心」3至9日舉辦台灣紀錄片放映活動，共選映9部時空背景橫跨1960年代至今的作品。這是台灣紀錄片首次在立陶宛獲較完整介紹，並使用立陶宛文字幕播放。

獲選作品在維爾紐斯（Vilnius）老電影院Skalvija放映，活動主題為「台灣獨立製作紀錄片」，並搭配導演映後線上座談及學者講座活動。這也是亞洲藝術中心（Asian Art Centre）連續第3年與台灣文化部合作。

開幕片是導演洪淳修最新作品「金門留念」，其他選映影片包括呈現1960年代台灣人文景觀、導演陳耀圻的「上山」以及白景瑞的「台北之晨」；呈現台灣自然環境及其延伸議題的「黑熊森林」（李香秀導演）、「男人與他的海」（黃嘉俊導演）；原住民議題紀錄片「好久不見德拉奇」（莎韻．西孟導演）、「只要我長大」（陳潔瑤導演）；呈現台灣社會多元面向的「拔一條河」（楊力州導演）、「我的兒子是死刑犯」（李家驊導演）等。

此外，亞洲藝術中心也舉行系列講座，從歷史、政治及紀錄片研究等面向協助觀眾深入了解台灣，獲邀擔任講者的學者包括維爾紐斯大學亞洲與跨文化研究所講師阿斯特勞斯卡斯（Balys Astrauskas）、維爾紐斯大學亞洲研究和國際政治系副教授安卓約斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）、文化部駐英國代表處文化組組長陳斌全。

阿斯特勞斯卡斯研究台灣客家族群的祖先崇拜習俗，並教授中國歷史、文學、文化，他的演講題目是「台灣族群：歷史與社會文化切面」。安卓約斯卡斯主要研究國際關係、亞洲政治、後蘇聯空間，他的講題是「中華兩共和國之間的台灣：歷史與政治背景」。電影學者出身的陳斌全則帶領聽眾探究「台灣獨立製作紀錄片的先驅者」。

駐英國代表處文化組表示，開幕片「金門留念」放映吸引近百位觀眾參與。駐立陶宛台灣代表處參事黄裕峰致詞感謝亞洲藝術中心主任沃希柳特（Gabija Vosyliute）促成放映計畫；擔任導讀人的陳斌全則說，相信3至9日觀看一系列紀錄片後，觀眾將發現立陶宛與台灣有許多相似之處，他期待未來能向立陶宛介紹更多台灣電影和紀錄片。

駐英文化組指出，觀眾與導演洪淳修在映後座談互動熱絡。多數觀眾是第一次觀賞台灣紀錄片；他們也表達有興趣參與其他放映場次。

沃希柳特曾在2020年、2021年與英國電影學者、倫敦國王學院電影研究系教授裴開瑞（Chris Berry）合作，在立陶宛放映台語片並舉行相關講座，引發討論。今年的主題則是紀錄片，沃希柳特說，她期待能多方呈現台灣電影文化各面向，同時促進立陶宛的台灣研究。

立陶宛「亞洲藝術中心」3至9日舉辦台灣紀錄片放映活動，選映的9部作品時空背景橫跨...
立陶宛「亞洲藝術中心」3至9日舉辦台灣紀錄片放映活動，選映的9部作品時空背景橫跨1960年代至今。圖為（由左至右）擔任講者的文化部駐英國代表處文化組組長陳斌全、駐立陶宛台灣代表處參事黄裕峰、亞洲藝術中心主任沃希柳特及中心專案人員斯里亞茲凱伊特合影。（文化部駐英國代表處文化組提供）

導演 立陶宛 電影院

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