俄夜店大火已釀15死 緊急部門：恐是顧客射煙火槍釀禍

路透報導,科斯特羅馬州 (Kostroma)州長西特尼科夫(Sergey Sitnikov)5日表示,該州首府科斯特羅馬一間夜店發生大火,已知造成15人喪生、5人受到輕傷送醫。緊急部門人員表示,起火原因可能是一名顧客在店內發射煙火槍。警方正在尋找發射煙火槍的顧客,對此展開刑事調查。科斯特羅馬位於俄國 首都莫斯科東北方300公里。

俄羅斯 塔斯社(TASS)報導,當時火勢造成建築物屋頂崩塌,延燒3500平方公尺。路透指出,西特尼科夫表示火勢已在當地時間當天上午7時29分撲滅。

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM