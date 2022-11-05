岸田文雄與蘇納克首度電話會談 緊密合作因應北韓

英國新任首相蘇納克。（美聯社）

日本 首相岸田文雄4日傍晚與英國 新任首相蘇納克（Rishi Sunak）首度電話會談，兩人同意就合作開發次世代戰機取得共識加速討論，也會持續緊密合作因應不斷試射飛彈的北韓 。

日本TBS電視台報導，英國首相官邸表示，蘇納克在日本時間11月4日傍晚首度跟岸田電話會談約20分鐘，兩人對英日是非常重要同盟國，且在確保全球穩定與繁榮扮演重要角色有一致認識。

兩人也譴責不斷試射飛彈的北韓，蘇納克認為國際社會緊密合作極為重要。

有關英日持續以共同開發次世代戰機為方向進行協調，岸田跟蘇納克也在電話中談到此事，咸認應就達成共識加速討論。

富士新聞網報導，有關早日簽署事前決定雙方舉行聯合軍演時的手續等事項的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA），岸田與蘇納克都同意應推動討論。

至於俄羅斯入侵烏克蘭，兩人都認為「絕對無法接受核武威脅，國際社會發出明確訊息不可或缺」，確認制裁俄羅斯及維持甚至強化提供烏克蘭協助的必要性。

日本放送協會（NHK）報導，岸田在電話中對蘇納克就任首相表達祝賀之意，也對深化日英在各領域關係表示歡迎；蘇納克也說，希望讓日英關係更為緊密。

英國首相官邸在會談後表示，蘇納克在會談中再度強調自由且獨立的印度太平洋的重要性，英國會就攸關此區域的課題跟日本進行協調。

首相官邸也表示，蘇納克與岸田都期待近期內能直接進行會談。