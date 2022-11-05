北韓180架次軍機挑釁 南韓派F-35A等80餘架應對

南韓合同參謀本部表示，4日上午11時左右識別到約180多架北韓軍機行蹤，南韓空軍緊急出動80多架軍機應對。圖為美韓6月聯合軍演畫面。（取材自臉書）

南韓 與美國3日宣布延長聯合空演後，北韓 4日出動軍機進行示威飛行和空對地射擊。南韓軍方表次，當天上午11時許至下午3時許捕捉到約180條北韓軍機航跡，緊急出動F-35A匿蹤戰機等80餘架軍機應對。由於一架戰機起降多次會留下多條航跡，南韓軍方正就北韓軍戰機數量進行分析。

值得關注的是，韓美正在進行大規模聯合空演「警戒風暴」，包括匿蹤戰機在內的240多架兩國戰鬥機參演；韓軍戰機有F-35A、F-15K、KF-16戰機及KC-330空中加油機等140多架，美軍戰機有F-35B、EA-18電戰機、U-2高空偵察機、KC-135空中加油機等100多架。北韓在此敏感時刻，疑似動用二戰時期的米格15與蘇愷戰機，實屬罕見。

此外，北韓2日射出25枚飛彈後，創下史上「單日最多彈」紀錄，3日又向朝鮮半島東岸發射3枚彈道飛彈 ；南韓海軍救援艦4日正在東部海域北方界線以南，搜索墜落海中的北韓導彈殘骸。

美國軍事專家統計，北韓2日射出的飛彈多屬於短程飛彈，除了成本較廉價外，威力也不及KN-23彈道飛彈。不過，這些飛彈的成本約每顆200萬美元至300萬美元，因此北韓一天之內最高花費7500萬美元，等同疫情前整整一年向中國進口稻米的開銷。

與此同時，南韓國防部長李鍾燮3日在五角大廈，與美國國防部長奧斯汀會談。在會後記者會上李鐘燮說，美國會在朝鮮半島部署更多可攜帶核武的戰機，「透過在朝鮮半島以及周邊增加部署頻率和密集度，達到相當於常態部署」的程度，來回應平壤的挑釁。

南韓國防部長李鍾燮（右）與美國國防部長奧斯丁（左）3日在五角大廈舉行聯合記者會。（Getty Images）

美國的北韓問題專家說，這項警告不意味著新政策，但是比過去華府、首爾的警告「明確得多」，意在提高「延伸嚇阻」。核武態勢評估報告內容也顯示，若北韓在美國與一大國發生大規模衝突時「伺機攻擊」，美國也可能使用核武回應北韓。

美日韓三國目前警戒北韓可能進行第7次核試驗。尤其今年9月北韓通過新核武法律，授權預防性先制發射核武後，北韓就在官方海報畫上可搭載核武的各式飛彈，種種跡象暗示，最新一次核試驗可能即將發生。

今年9月，北韓公布一系列最新宣傳海報，其中畫上可搭載核武的火星-17彈道飛彈，士兵背後也有幾組核武飛彈當背景。北韓官媒主播更稱：「製作新海報是要鼓勵所有官員黨員和勞工，執行親愛的同志金正恩，在重大歷史宣講中，交代的重要任務。」