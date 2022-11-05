我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

法左派非裔議員發言 極右議員大喊「滾回非洲」掀熱議

編譯周辰陽／綜合4日電
法國極左政黨「不屈法國」的國民議會議員比隆戈（右）3日發言時，遭極右政黨「國民聯盟」議員德富納（左）高喊「滾回非洲」。（Getty Images）
法國極左政黨「不屈法國」的國民議會議員比隆戈（右）3日發言時，遭極右政黨「國民聯盟」議員德富納（左）高喊「滾回非洲」。（Getty Images）

法國國民議會3日開會舉行移民事務辯論，就在一名非裔議員發言時，有一名右翼議員卻對他高喊「滾回非洲」（Go back to Africa），當場引發軒然大波。

CNN報導，極左政黨「不屈法國」（France Unbowed）議員比隆戈（Carlos Martens Bilongo）正呼籲法國政府跟歐盟國家合作，特別是義大利及新當選的極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni），以協助數百名從地中海獲救的非洲移民。但極右政黨「國民聯盟」（National Rally）議員德富納（Grégoire de Fournas）打斷了他，高喊「滾回非洲」。

從公開影像畫面可見，比隆戈被打斷後，抬頭望向德富納所在方向，正當他準備開口時，四周其他議員紛紛提出抗議。國民議會議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）先問：「誰是剛剛說出這些字的國會議員？」一些議員隨後高喊：「出去！」導致布勞恩-皮維宣布暫停議事5分鐘。

根據法語版維基百科，比隆戈出生於法蘭西島大區的維利耶勒貝勒，家族來自剛果民主共和國與安哥拉，他與「不屈法國」將德富納的喊叫稱作「種族歧視人身攻擊」。

比隆戈事後表示，「我在法國出生，我是法國議員，我沒想到我今天將在國民議會受到（像這樣的）侮辱」。德富納則在推特表示，他當時是在說移民，反批「不屈法國」用「可恥的操作」劫持了他的話，稱「我的答案涉及船跟移民，明顯不是我的同僚」。

法媒報導，德富納當時喊出的是「Qu'il retourne en Afrique」。CNN根據法語的語音規則報導，「『他』應該滾回非洲」跟德富納自稱表達的「『他們』應該滾回非洲」，兩者乍聽之沒有差異。

移民 種族歧視 義大利

上一則

「有毒」印度新德里空氣全球最髒…停課、居家辦公

下一則

普亭簽法律 允許動員重刑犯上戰場 志願兵發3137美元

延伸閱讀

殘障移民入籍豁免 前朝川普嚴苛規定 拜登政府取消

殘障移民入籍豁免 前朝川普嚴苛規定 拜登政府取消
德州艾爾帕索邊界衝突 警辣椒彈逐偷渡客

德州艾爾帕索邊界衝突 警辣椒彈逐偷渡客
攻擊裴洛西夫嫌犯非法滯美 刑滿後料將驅逐出境

攻擊裴洛西夫嫌犯非法滯美 刑滿後料將驅逐出境
對非裔議員喊「滾回非洲」 法國極右派議員引發軒然大波

對非裔議員喊「滾回非洲」 法國極右派議員引發軒然大波

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在踩踏事件中死亡。（截圖自TikTok／＠Taverniti）

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

2022-10-31 09:25

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感