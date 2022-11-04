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對非裔議員喊「滾回非洲」 法國極右派議員引發軒然大波

編譯周辰陽／即時報導
法國極左政黨「不屈法國」的國民議會議員比隆戈（右）3日發言時，遭極右政黨「國民聯盟」議員德富納（左）高喊「滾回非洲」。（Getty Images）
法國極左政黨「不屈法國」的國民議會議員比隆戈（右）3日發言時，遭極右政黨「國民聯盟」議員德富納（左）高喊「滾回非洲」。（Getty Images）

法國國民議會3日開會舉行移民事務辯論，就在一位非裔議員發言時，有位右翼議員卻對他高喊「滾回非洲」（Go back to Africa），當場引發了軒然大波。

CNN報導，極左政黨「不屈法國」（France Unbowed）議員比隆戈（Carlos Martens Bilongo）正呼籲法國政府跟歐盟國家合作，特別是義大利及新當選的極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni），以協助數百名從地中海獲救的非洲移民，但極右政黨「國民聯盟」（National Rally）議員德富納（Grégoire de Fournas）卻打斷了他，高喊「滾回非洲」。

影片來源：YouTube

從公開轉播影像畫面可見，比隆戈被打斷後，抬起頭、望向了發言的德富納所在方向，正當他似乎準備把話講完時，四周圍的其他議員紛紛提出抗議，國民議會議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）先問「誰是剛剛說出這些字的國會議員？」，一些議員隨後高喊「出去！」，導致布勞恩-皮維宣布暫停議事5分鐘。

根據法語版維基百科，比隆戈出生於法蘭西島大區的維利耶勒貝勒（Villiers-le-Bel），家族來自剛果民主共和國與安哥拉，他與「不屈法國」據報將德富納的喊叫稱作「種族歧視人身攻擊」。

比隆戈事後告訴記者，「今天，有人再度把我的膚色放到辯論的中心。我在法國出生，我是法國議員，我沒想到我今天將在國民議會受到（像這樣的）侮辱」。德富納則在推特表示，他當時是在說移民，反批「不屈法國」用「可恥的操作」、「劫持了」他的話，稱「我的答案涉及船跟移民，明顯不是我的同僚」。

法媒報導，德富納當時喊出的是「Qu'il retourne en Afrique」。CNN根據法語的語音規則報導，「『他』應該滾回非洲」跟德富納自稱表達的「『他們』應該滾回非洲」兩者之間幾乎沒有聽得見的差異。

移民 種族歧視 義大利

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