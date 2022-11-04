梨泰院悲劇 三星捐50億韓元 社群瘋傳CPR教學

三星集團3日宣布捐款50億韓元；圖為佛教僧侶為踩踏事故的受害者祈禱。（美聯社）

南韓梨泰院 萬聖節踩踏事件造成156人死亡、173人輕重傷，南韓當局今日表示，在156名死者之中，有128人葬禮程序已完成。此外，三星集團為協助政府建立更加安全社會體系與幫助罹難者，宣布捐款50億元(韓幣，下同，約383萬美元)給國家救災協會。

綜合韓媒報導，南韓政府決定賠償每名死者2000萬元，並另外提供高達1500萬元的經濟補助來支付喪葬費用，倖存者則將依據受傷的嚴重程度，獲得5萬至1000萬元不等的賠償金，外國人也同樣獲得醫療等補助。

南韓媒體仍持續追蹤事發原因，東亞日報報導，非法夜店林立是造成梨泰院慘案大量傷亡的原因之一，當天眾多人潮在非法夜店前排隊，阻礙了通行，且災後警方和救護人員的疏導指令被夜店播放的音樂聲淹沒，造成人員傷亡增加。

一名在梨泰院事故中受傷的鄭姓女子透露，當晚巷道內有大批等待進入夜店的排隊民眾，導致人流堵塞、無法通行，加上夜店音樂聲音過大，造成求救聲被完全掩蓋。

報導指出，梨泰院推擠意外的事發地附近有多間「俱樂部型夜店」，按照規定，俱樂部型夜店是指「允許跳舞的場所」，一般餐飲業者必須向區政府遞交「舞蹈許可業務指定申請書」和「娛樂酒館安全設施竣工證明書」，並通過文件審查及現場考核方可營運。然而實際上，事故地點附近的8家夜店中，僅1家取得合法執照，另有7家沒有獲得許可。

此外，梨泰院慘案多位倖存者因被實施心肺復甦術（CPR）而甦醒，當局已決議在小學、國中、高中加強CPR培訓；南韓各大社群網路媒體也可見CPR教學影片瘋傳。

過去CPR都在學校、部分公司、民防軍隊教授，即使許多消防相關單位、紅十字會提供CPR課程，民眾個人學習意願不高，但梨泰院事件後，釜山消防局、119安全體驗中心都接獲民眾諮詢CPR培訓；20歲上班族鄭先生說：「希望未來意外發生時可以派上用場。」

另據南韓電信商SKT於3日公布的數據，首爾地鐵通勤尖峰時段的人潮擁擠程度，與梨泰院發生踩踏悲劇時不相上下，引起外界對地鐵安全的關注。

南韓前鋒報報導，下午6時40分左右的下班尖峰時段，首爾地鐵1號線行經九老站時的載客量達到列車容量的252％，寫下今年第1季來列車行經首爾各地鐵站 所企及的最高水準。