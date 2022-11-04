巴基斯坦前總理遇刺 小腿中彈逮1嫌

巴基斯坦前總理康恩3日遭槍擊，送醫救治。(美聯社)

巴基斯坦前總理康恩的車隊3日在巴基斯坦東部沃濟拉巴德市遭槍擊 ，康恩小腿中彈，送醫後情況穩定。警方表示，除了康恩，現場有1名支持者喪命，另有9人受傷。巴基斯坦總理夏立夫譴責槍擊，並下令即刻展開調查。

美聯社報導，康恩所屬政黨「巴基斯坦正義運動黨」黨員烏瑪爾指出，康恩小腿中彈，受到輕傷，已送往拉合爾醫院救治。1名嫌犯在現場被捕，身分、動機待確認。目前未有任何組織承認犯案。

警方發表一段偵訊畫面，表示畫面中男子就是被捕的槍手，坦承意圖刺殺康恩。畫面中警方詢問該男子為何要開火，這名男子指責康恩誤導民眾，「我要殺了他」。

巴基斯坦總統艾維在推特發文，稱這是一場「令人髮指的試圖暗殺行動」，「感謝阿拉，他平安無事，只有腿被子彈擊中，希望不嚴重」。

康恩4月在國會不信任投票 中遭罷黜，結束四年掌權。他宣稱繼任總理的夏立夫及美國策畫陰謀，拉他下台。夏立夫和美國均否認相關指控。

70歲的康恩近來舉行長途示威，要求政府提前舉行大選，大型貨櫃車和汽車 組成的車隊正前往首都伊斯蘭馬巴德途中，車隊途經旁遮普省東部沃濟拉巴德市時，遭槍手持自動武器開火攻擊。康恩在現場腳包著繃帶，從原本乘坐的貨櫃車換乘另一輛車，被送醫救治。

巴基斯坦曾發生多起政治人物遭暗殺事件，最著名的是前總理碧娜芝．布托於2007年12月27日遇刺身亡。