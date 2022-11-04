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內唐亞胡贏以色列大選 幾小時後..加薩射飛彈

編譯中心╱綜合3日電
以色列前總理內唐亞胡成功回鍋掌權。(路透)
以色列前總理內唐亞胡成功回鍋掌權。(路透)

以色列兩天前改選國會，前總理內唐亞胡及其右翼盟友拿下多數席次，成功回鍋掌權，現任中間派總理拉皮德承認中落敗，並恭喜內唐亞胡贏得選戰；消息公布幾小時後，加薩走廊就朝以色列發射一枚火箭彈。

中央社引述法新社報導，根據以色列選舉委員會公布的結果，在完成99%的計票程序後，內唐亞胡及其極右派盟友拿下國會多數。內唐亞胡的「聯合黨」拿下32席，極端正統猶太教政黨握有18席，極右派聯盟「宗教錫安主義者黨」贏得14席。整個右翼陣營共搶下64席，看守總理拉皮德的中間派陣營則贏得51席。

在本次選舉中支持率暴增的極端民族主義派宗教錫安主義（Religious Zionist）集團領袖之一班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在推特說：「在這裡實施秩序的時候到了，現在是有老大的時候了。」

班吉維爾曾經是猶太激進組織「卡契」（Kach）的成員，該組織名列以色列和美國恐怖分子觀察名單，班吉維爾曾於2007年因進行針對阿拉伯人的種族主義煽動而被定罪，他日前表態想擔任警政部長。

這次大選是以色列在不到4年內的第5次大選，內唐亞胡的勝利將結束以國政壇前所未有的僵局。不過，內唐亞胡仍須由總統正式授權組成政府，而此過程可能需時數周。

拉皮德辦公室發布聲明承認敗選，並恭喜內唐亞胡勝選。內唐亞胡可能會組建一個以色列國史上立場最為右翼的政府。

73歲的內唐亞胡在野14個月後成功回歸，不過他仍舊因為被控貪腐而受審，案件將於7日重回法庭審理，內唐亞胡則否認違法。

而就在前鷹派總理傳出勝選幾小時後，以色列軍方表示，巴勒斯坦自治區加薩走廊今天朝以色列發射一枚火箭彈，但遭到攔截。

內唐亞胡總理任內，以色列曾對加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體發動多次攻勢。

這是以色列與巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）8月爆發3天衝突後，首次傳出發射火箭彈。目前尚無團體承認射彈。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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