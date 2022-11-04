上榜後首度受訪… 記者連7問 小室圭的反應被罵爆

日本真子公主的丈夫小室圭在落榜2次後，於10月底終於傳出紐約律師考試合格的消息，但他上榜後首度受訪的態度，引發兩派論戰。（美聯社）

前公主真子夫婿小室圭上月終於通過美國紐約州 律師資格考試，近日在上班途中首度受到記者訪問。但小室圭戴著耳機，始終不發一語，也沒有點頭致意。網友砲轟小室圭「太跩」、「沒禮貌」，但也有人認為小室圭的舉措並無不妥。

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日本 朝日電視台報導，影片顯示，記者先是對小室圭表示，「這次真是恭喜」，接著問「是否有和真子公主一起慶祝」等七個問題。但小室圭都保持沉默。

只見小室圭一身西裝筆挺、頭上掛著耳機，並雙手插進口袋中快步往前走，而記者則是一邊跟著他走一邊禮貌打招呼，記者先是對小室圭表示，「這次真是恭喜」，接著問「是否有和真子公主一起慶祝」等七個問題；然而小室圭並未與記者對視，還不斷逕自往前走。

據報導，小室圭在去年9月宣布與真子公主結婚時，對記者們十分有禮貌，也非常在乎記者的動向，如今態度丕變，讓不少人感到錯愕，

影片曝光後也引起日本網友熱議，甚至出現兩派言論，有些人認為身為重視禮儀文化的日本人，小室圭這樣不禮貌的應對實在太過丟臉，而批評道，「是把記者當空氣嗎」、「太跩了，至少回句『我很好』之類的」、「以前覺得他不錯，看到鏡頭都會鞠躬，只能說本性外露」。

另一派的人則認為，小室圭只是個出身「一般民眾」的普通人，不過就是跟一位前皇室的公主妻子結婚而已，根本沒有任何義務去回答記者的提問，且記者在他的上班途中硬是攔截並試圖採訪他，反而是記者的行為才大有問題。