我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

2環團人士攻擊「耳環少女」名畫 荷蘭判刑2月

編譯中心／綜合3日電
氣候抗議人士10月27日攻擊館內展覽的荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」。（取材自臉書）
氣候抗議人士10月27日攻擊館內展覽的荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」。（取材自臉書）

荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」上月成了3名氣候環保抗議人士的攻擊目標。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，荷蘭法院1日判其中2人有期徒刑2個月，其中一人緩刑。另一抗議人士將在4日出庭。

中央社引述法新社報導，這3名氣候抗議人士年40來歲，來自鄰國比利時。3人上周攻擊莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）典藏的韋梅爾（Johannes Vermeer）1665年畫作「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring），希望藉此喚醒大眾關心地球的未來。

其中2人將自己黏在韋梅爾的畫作和畫旁的牆上，另一人則將罐頭內似乎是蕃茄醬的東西灑向畫作。莫瑞泰斯皇家美術館表示，在玻璃保護下的畫作未受損，並在翌日恢復展出。

荷蘭國家通訊社報導，海牙的法院表示，畫框和畫旁的牆壁受到損害，不少人認為這項舉動令人「震驚」。報導中引述一名法官表示：「大家可以想像這類畫作的脆弱性，一旦有個閃失，畫作可能就不保。」

檢察官指出：「掛在牆上展覽的畫作是給大家欣賞的藝術品，卻被自認他們的訊息優於其他一切的被告弄髒。」檢方原本求處這3名抗議人士4個月徒刑，其中兩人緩刑，但法官說，她不希望她的判決影響人們示威的意願。

這3名抗議人士，2人被控破壞畫作和公開暴力行為罪名，依速審審判出庭受審。另一名不同意依速審審判出庭的抗議人士，則將在4日出庭。

這3人都是氣候環保團體「攔住石油比利時」（Just Stop Oil Belgium）的成員，這個團體並不是英國「攔住石油」（Just Stop Oil）的分支。

Just Stop Oil Belgium稱這項判決很「諷刺」。他們在電郵中說：「非暴力反對大規模屠殺地球生命的氣候抗議人士受到譴責，這不是很諷刺嗎？」

石油 皇家 美術館

上一則

電動車取代…泰恐怖「8路公車」 不再玩命街頭

下一則

巴基斯坦前總理遇刺 小腿中彈逮1嫌

延伸閱讀

對中祭殺招 美晶片設備商反內傷 傳9個月他國才跟進

對中祭殺招 美晶片設備商反內傷 傳9個月他國才跟進
環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑

環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑
中海外警務服務點 荷蘭令關 英國擬查、關孔子學院

中海外警務服務點 荷蘭令關 英國擬查、關孔子學院
名畫又遇襲… 環保人士頭黏珍珠耳環少女 3人被逮

名畫又遇襲… 環保人士頭黏珍珠耳環少女 3人被逮

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在踩踏事件中死亡。（截圖自TikTok／＠Taverniti）

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

2022-10-31 09:25

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國