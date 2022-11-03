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內唐亞胡陣營贏得以色列大選 加薩隨即射火箭彈

中央社／耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列兩天前改選國會，選舉委員會今天表示，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及其右翼盟友明確勝選，拿下多數席次。消息公布幾小時後，軍方就宣布，加薩走廊朝以色列發射一枚火箭彈。

法新社報導，根據以色列選舉委員會公布的結果，在完成99%的計票程序後，內唐亞胡及其極右派盟友拿下國會多數。

內唐亞胡的「聯合黨」（Likud）拿下32席，極端正統猶太教政黨握有18席，極右派聯盟「宗教錫安主義者黨」（Religious Zionism）贏得14席。整個右翼陣營共搶下64席，看守總理拉皮德（Yair Lapid）的中間派陣營則贏得51席。

選委會還說，9日會將官方正式結果呈交給總統。

根據拉皮德辦公室發布的聲明，拉皮德今天致電內唐亞胡恭喜他，並要求「整個辦公室準備有序移交權力」。

拉皮德承認敗選後，內唐亞胡可能會組建一個以色列國史上立場最為右翼的政府，也將結束一段前所未見的政治僵局時期。

選委會結果也顯示，左翼小黨梅瑞茲黨（Meretz）失守國會，得票率未跨過3.25%、最少4席的門檻。

73歲的內唐亞胡在野14個月後成功回歸，不過他仍舊因為被控貪腐而受審，案件將於7日重回法庭審理，內唐亞胡則否認違法。

而就在前鷹派總理傳出勝選幾小時後，以色列軍方表示，巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）今天朝以色列發射一枚火箭彈，但遭到攔截。

內唐亞胡總理任內，以色列曾對加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體發動多次攻勢。

這是以色列與巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）8月爆發3天衝突後，首次傳出發射火箭彈。目前尚無團體承認射彈。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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