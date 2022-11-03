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2050年前1/3冰川註定消失 黃石公園也難倖免

中央社／巴黎3日綜合外電
聯合國教育、科學及文化組織2日警告，受到暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失。圖為瑞士冰川今年9月景象。（路透）
聯合國教育、科學及文化組織2日警告，受到暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失。圖為瑞士冰川今年9月景象。（路透）

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天警告，受到暖化影響，全球1/3冰川可能會在2050年前消失，黃石國家公園和吉力馬札羅山等世界遺產內的知名冰川也不能倖免。

法新社與路透社報導，聯合國教科文組織發出上述警告之前，一項針對50個世界遺產所在地、1萬8600座冰川進行的研究發現，1/3冰川「註定消失」。

教科文組織指出，這項研究「顯示，自2000年以來，這些冰川因二氧化碳排放一直加速消融」。

教科文組織解釋說，這些冰川每年流失580億公噸冰，相當於法國和西班牙年用水量總和，占觀測到的全球海平面上升幅度近5%。

教科文組織表示：「無論我們如何努力限制氣溫上升，在2050年前，全球50個世界遺產所在地有1/3冰川註定消失。」

「但若與工業化前時期相比氣溫上升不超過攝氏1.5度，仍有可能拯救剩餘的2/3冰川。」

教科文組織警告，非洲所有世界遺產的冰川很可能在2050年前全部消失，包括吉力馬札羅山國家公園（Kilimanjaro National Park）和肯亞山（Mount Kenya）。

在歐洲，庇里牛斯山（Pyrenees）和義大利多洛米蒂山脈（Dolomites）的部分冰河，可能也會在30年內消失。

美國黃石國家公園（Yellowstone）和優勝美地國家公園（Yosemite）內的冰川同樣劫數難逃。

冰川 世界遺產 聯合國

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