內政大臣稱移民入侵挨轟 首相拆彈：英好客、富同情心

英國內政大臣布瑞弗曼告訴國會，自己正努力阻止移民「入侵我們的南部海岸」，引發爭議。(路透)

英國 內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）因將尋求庇護 者的到來形容為「入侵」行動，1日遭到嚴厲抨擊，執政與在野黨議員紛紛警告，煽動性語言將帶來風險；新首相蘇納克則試圖拆彈，強調英國是個富同情心及好客的國家。

路透報導，今年許多尋求庇護者乘小船穿越英倫海峽來到英國，布瑞弗曼周一在國會表示，她正努力阻止難民「入侵我們的南部海岸」，「我們不要再假裝他們是遇險的難民，整個國家都知道這不是真的」。

而在布瑞弗曼發表這番「入侵論」的前一天，一名男子向英格蘭東南部多佛港（Port of Dover）處理庇護者入境事宜的移民 辦公室丟擲汽油彈，隨後自盡身亡。反對黨工黨內政事務發言人古柏（Yvette Cooper）批評，在多佛港辦公室發生汽油彈攻擊後的隔天，「任何認真看待公共安全或國家安全的內政大臣都不會使用這種高度煽動性的語言」。

英國難民委員會也抨擊，將庇護危機造成的複雜局勢形容為「入侵」，是「令人震驚、錯誤和危險」，強調這些難民是只為逃離戰爭、迫害和衝突；倫敦市長薩迪克‧汗(Sadiq Khan)形容，布瑞弗曼的言論與極右如出一轍。

連布瑞弗曼的副手、主管移民事務的國務部長詹里克（Robert Jenrick）也暗批布瑞弗曼用詞不審慎。詹里克表示，迄今為止，今年已有近4萬名尋求庇護者搭乘小船抵英，人數創下新高，不過他也說：「我認為必須明智地用字遣詞，我們不希望看到多佛港那樣的事件再次發生。」

不過，亦有保守黨和英國獨立黨議員支持布瑞弗曼說法，其中保守黨的克拉克-史密斯（Brendan Clarke-Smith）說：「我們必須阻止人們濫用我們的系統，而非為他們找藉口」。

首相官方發言人也在周二的內閣會議上稱，英國一直是「富同情心、熱情好客的國家」。

本身為印度裔的布瑞弗曼為保守黨右派寵兒，曾稱將庇護尋求者送往盧旺達是她的「夢想」。她最近被指無視法律意見，讓東南部肯特郡曼斯頓（Manston）一個移民處理中心長期拘留尋求庇護者，沒按規定將他們安置到酒店以解決中心爆滿問題，專家指出，若屬實這可能違反大臣守則，須辭職。布瑞弗曼周一否認指控，稱內政部正與私人供應商商討為無證移民提供住宿，並會考慮「所有可行的選擇」以解決移民處理中心過度擠迫問題。