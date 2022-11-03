平凡老師變聖戰教母 美國女子投身IS判刑20年

美國女子福祿克-埃克倫年輕時是純情少女(右圖，取材自臉書)，長大後卻成為伊斯蘭國的聖戰教母(左，美聯社)。

一名曾經是美國女教師、現年42歲的福祿克-埃克倫（Allison Fluke-Ekren），昨天遭美國法院判處20年徒刑，她皈依伊斯蘭教並在敘利亞加入聖戰士團體「伊斯蘭國」(IS)，領導一個全女子軍營。

中央社引述法新社報導，在堪薩斯州 一座農場出生的福祿克-埃克倫，昨天在維吉尼亞州 亞歷山卓聯邦法院對恐怖犯罪指控認罪後，法官布林克馬判處她最高刑期。

福祿克-埃克倫聲稱自己受到土耳其出生的第二任丈夫操控，但布林克馬並不採信，「妳顯然是個非常聰明的女人」、「毫無疑問，妳為恐怖組織提供重要支持」。

聯邦檢察官帕瑞克說，八年多來，福祿克-埃克倫在利比亞、伊拉克和敘利亞戰區「大肆犯下恐怖主義犯罪」，包括培訓其他婦女和年輕女孩為伊斯蘭國發動攻擊。

帕瑞克說，福祿克-埃克倫使用阿姆瑞吉（Umm Mohammed al-Amriki）這個名字，「實際上成了伊斯蘭國的女皇」，「她對年輕女孩洗腦，訓練她們殺人」。

福祿克-埃克倫是少見能在伊斯蘭哈里發國（Islamic Caliphate）位居要職的美國女性。伊斯蘭哈里發國現已垮台。

法官的判決中，赫見福祿克-埃克倫其中一名女兒的驚人證詞。13歲就嫁給敘利亞伊斯蘭國戰士的雷拉（Leyla Ekren）說，母親「渴望控制和權力」，才會幹下這些行為。福祿克-埃克倫的兒子也在給法庭的書面聲明中表示，他的母親是個「對孩子沒有愛的怪物」。

帕瑞克說，福祿克-埃克倫出生在一個「充滿愛和穩定的家庭」，曾被視為「有天賦」的學生，「她的背景完全無法解釋她的行為」。

生了兩名孩子後，福祿克-埃克倫離開第一任丈夫，負笈堪薩斯大學，在那裡她嫁給同學並成為穆斯林，後來自印第安納州 一所大學取得教學證書。她和第二任夫婿生了五個孩子，另又收養一人。

2008年，這家人移居埃及，2011年再搬到利比亞。帕瑞克說，到了利比亞後，福祿克-埃克倫開始執著於追求權勢，訓練年輕女性了解極端主義意識形態，接續發生暴力攻擊。