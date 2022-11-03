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加拿大補救勞動力 3年將引進145萬移民

編譯中心╱綜合2日電

加拿大移民部昨天表示，未來3年將引入145萬名新移民，包括2025年歡迎破紀錄的50萬名移民，以應對勞動力嚴重不足的問題。

路透報導，加拿大現在預料將於2023年接收46.5萬的新永久居民，比先前目標高出4%；2024年48.5萬，高出7.5%。加拿大移民部部長佛瑞塞（Sean Fraser）說：「今年接收的移民人數目標將協助企業找到他們需要的人力。」

據報導，加拿大在2021年吸納了逾40萬5000名新移民，刷新單一年份的峰值。2016至2021年，該國共引入逾130萬名新移民。

佛瑞塞補充說，提高入境移民的目標人數，加拿大也可履行承諾，讓被迫逃離祖國戰火和暴力的人有落腳之處。加拿大計畫將政府協助安置的難民人數刪減約1/3，從2023年的2萬3550人下修至2025年的1萬5250人。

總理杜魯多2015年執政以來，大幅放寬入境移民人數，今年新移民有望超越43.1萬的目標。

加拿大勞動力嚴重短缺，尤其是技術類職業以及醫療等產業。最新數據顯示，加拿大8月有95萬8500個職缺，有100萬人失業。失業人口當中，許多人並不具備技能，或並不居住在這些開缺的區域之中。

而在申請退休的加國勞工數量破新高情況下，加快了當地高技術工人流失速度，讓企業傷透腦筋。

加拿大商業協會發布聲明，呼籲加拿大在經濟類移民上端出「更大膽的目標」。

移民 加拿大 杜魯多

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