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世界氣象組織：歐洲過去30年暖化程度為「全球平均2倍多」

編譯張君堯／即時報導
聯合國「世界氣象組織」的一份報告指出，在過去30年中歐洲的氣溫上升幅度是「全球平均水平的2倍多」。(路透)
聯合國「世界氣象組織」的一份報告指出，在過去30年中歐洲的氣溫上升幅度是「全球平均水平的2倍多」。(路透)

聯合國「世界氣象組織」（WMO）的一份報告指出，在過去30年中歐洲的氣溫上升幅度是「全球平均水平的2倍多」。

衛報報導，這種變暖的影響已經顯現在目前歐洲大陸面臨的災害，包括乾旱、野火和冰川融化等。這份由歐盟「哥白尼服務部門」（Copernicus Service）編寫的歐洲氣候狀況報告提出警告稱「隨著暖化趨勢持續，異常高溫、野火、洪水和其他氣候崩潰結果將影響社會、經濟和生態系統」。

從1991年到2021年歐洲的氣溫平均每10年升高約攝氏0.5度，導致包括1997年至2021年間高山冰川的冰層厚度減少30公尺、格陵蘭冰蓋也在融化導致海平面上升，同時極端天氣事件也導致人類失去生命，報告指出2021年的氣候事件：其中84%為洪水和風暴導致數百人死亡、直接影響超過50萬人，並造成超過500億美元的經濟損失。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）指出「歐洲呈現世界暖化的真實畫面，並提醒我們即使是準備充分的社會也無法免受極端天氣事件的影響。與2021年一樣，歐洲大部分地區受到大範圍熱浪和乾旱的影響，特大洪水也造成死亡和破壞」。

該報告還提到這種趨勢很可能會持續，預計未來會發生更多天氣災害，並預測隨著氣候暖化至比工業化前水平高出攝氏1.5度，天氣災害將加速發生、夏季降雨量不斷減少也可能導致毀滅性乾旱，未來幾個月內除地中海外，所有地區都可能出現極端降雨和洪水。

洪水 暖化 冰川

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