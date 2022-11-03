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罕見美國憲法首印本 12.13將在蘇富比拍賣

編譯中心／綜合2日電
美國憲法的一本最初版本，12月將在蘇富比拍賣。（取材自Sotheby's官網）
美國憲法的一本最初版本，12月將在蘇富比拍賣。（取材自Sotheby's官網）

國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)1日表示，美國憲法(US Constitution)的一本最初版文本12月13日將進行拍賣，這是已知唯二落入私人手中的憲法首印本之一。

法媒報導，紐約蘇富比的手稿和舊書專家奧斯汀(Richard Austin)表示，第二份私人收藏的憲法首版，成交價估計可能高達3千萬美元，但最終出價也可能會飆得更高。

美國憲法的最終文本首版印刷了500份，分發給包括華盛頓(George Washington)、漢密爾頓(Alexander Hamilton)和富蘭克林(Ben Franklin)等1787年制憲會議(Constitutional Convention)的參與者，但這些最初版文本幾乎全都已經不見蹤影。

在已知獲得保留的13本中，有11本是由政府和機構所有，只有2件是在私人手中。其中一份私人所有的美國憲法初版印刷，去年被美國對沖基金經理人格里芬(Kenneth Griffin)以4320萬美元拍下，他的出價超過了一個由1萬7千名加密貨幣投資人組成的團體，他們集資4千萬美元競標。

根據蘇富比表示，格里芬的成交價創下了有史以來歷史文件的最高拍賣價紀錄。格里芬後來把這本珍貴的美國憲法首印本，借給一個免費的公共博物館展出。

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