北韓軍方二把手嗆：若韓美企圖動武 將付出沉重代價

北韓2日接連發射飛彈，南韓施放空襲警報因應。（歐新社）

韓國國際廣播電台（KBS）報導：北韓 軍方核心實權人物向韓國和美國發出威脅說，若企圖對北韓使用武力，將付出沉重代價。北韓方面還提及使用核武的可能性。

韓美聯合空中演習「警戒風暴 」（Vigilant Storm）開始舉行後，北韓暗示將進行追加挑釁，加劇了緊張氣氛。

2日凌晨，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天發表談話稱，若美國和韓國企圖對北韓使用武力，將付出沉重代價。朴正天還提及韓美聯合空中演習「警戒風暴」，稱該演習是瞄準北韓的侵略演習，是「非常無聊的徵兆」。朴正天尤其強調，若韓美企圖對北韓動武，北韓將立即使用「特殊武力手段」，並稱不要以為這只不過是警告。北韓的表態被解讀為或將使用核武。

北韓勞動黨中央軍事委員會是北韓人民軍最高決策機構，委員長為金正恩 ，而朴正天是繼金正恩之後高居第二位的北韓軍隊核心人物。

此前，北韓外務省也針對「警戒風暴」演習發表談話。北韓外務省表示，如果美國企圖使用武力，美國也要做好付出同等代價的準備。若美國持續挑釁，北韓將考慮採取更進一步的下一階段措施，暗示武力挑釁的可能性。

北韓大學院大學教授梁茂進表示，預計北韓將在美國期中選舉前後發射洲際彈道飛彈（ICBM），並將根據美國的反應決定是否實施第七次核試驗和實施核試驗的時間。

韓美聯合空中演習「警戒風暴」從10月31日起舉行五天，包括美軍最新型隱形戰鬥機F-35B在內，韓美動員了240餘架軍機參與此次演習。