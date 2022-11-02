我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普死了」假消息瘋傳推特 馬斯克鬆綁管制面臨考驗

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

北韓軍方二把手嗆：若韓美企圖動武 將付出沉重代價

編譯張佑生╱即時報導
北韓2日接連發射飛彈，南韓施放空襲警報因應。（歐新社）
北韓2日接連發射飛彈，南韓施放空襲警報因應。（歐新社）

韓國國際廣播電台（KBS）報導：北韓軍方核心實權人物向韓國和美國發出威脅說，若企圖對北韓使用武力，將付出沉重代價。北韓方面還提及使用核武的可能性。

韓美聯合空中演習「警戒風暴」（Vigilant Storm）開始舉行後，北韓暗示將進行追加挑釁，加劇了緊張氣氛。

 

2日凌晨，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天發表談話稱，若美國和韓國企圖對北韓使用武力，將付出沉重代價。朴正天還提及韓美聯合空中演習「警戒風暴」，稱該演習是瞄準北韓的侵略演習，是「非常無聊的徵兆」。朴正天尤其強調，若韓美企圖對北韓動武，北韓將立即使用「特殊武力手段」，並稱不要以為這只不過是警告。北韓的表態被解讀為或將使用核武。

 

北韓勞動黨中央軍事委員會是北韓人民軍最高決策機構，委員長為金正恩，而朴正天是繼金正恩之後高居第二位的北韓軍隊核心人物。

 

此前，北韓外務省也針對「警戒風暴」演習發表談話。北韓外務省表示，如果美國企圖使用武力，美國也要做好付出同等代價的準備。若美國持續挑釁，北韓將考慮採取更進一步的下一階段措施，暗示武力挑釁的可能性。

 

北韓大學院大學教授梁茂進表示，預計北韓將在美國期中選舉前後發射洲際彈道飛彈（ICBM），並將根據美國的反應決定是否實施第七次核試驗和實施核試驗的時間。

 

韓美聯合空中演習「警戒風暴」從10月31日起舉行五天，包括美軍最新型隱形戰鬥機F-35B在內，韓美動員了240餘架軍機參與此次演習。

北韓 風暴 金正恩

上一則

一天內第二次 日本防衛省：北韓可能再度發射彈道飛彈

延伸閱讀

一天內第二次 日本防衛省：北韓可能再度發射彈道飛彈

一天內第二次 日本防衛省：北韓可能再度發射彈道飛彈
北韓射逾10枚飛彈 落點距南韓海岸僅57公里

北韓射逾10枚飛彈 落點距南韓海岸僅57公里
北韓連射12枚飛彈 南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」回敬

北韓連射12枚飛彈 南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」回敬
北韓一個早上至少射10枚飛彈 其中1枚落南韓領海附近

北韓一個早上至少射10枚飛彈 其中1枚落南韓領海附近

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
印度西部一座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，已超過30人喪生。(美聯社)

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

2022-10-30 23:38

超人氣

更多 >
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公